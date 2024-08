Algieria: Uchylenie wyroku przeciwko pastorowi i jego żonie

30 czerwca algierski sąd przychylił się do apelacji pastora Ahcene Ferchiche i jego żony, skazanych na rok więzienia za prowadzenie działalności kościelnej. Uniewinnienie jest rzadkim promykiem nadziei dla społeczności chrześcijańskiej w tym kraju. Jednak nie ustają obawy i stres związany z napływem nowych i nierozstrzygniętych spraw przeciwko chrześcijanom oraz licznymi przypadkami zamykania kościołów.

Po dziesięciu latach przyszła policja

„To dobra wiadomość dla mnie, mojej żony i naszego kościoła. Dziękuję Panu i wszystkim, którzy wspierali mnie i modlili się za mnie w tym trudnym czasie” – powiedział Ahcene, który poczuł wyraźną ulgę po ogłoszeniu wyroku. Jego żona i on zostali oskarżeni i skazani za praktykowanie religii innej niż islam bez zezwolenia. Para prowadzi wspólnotę w małym miasteczku Ait-Douala (oraz Béni-Douala) w prowincji Tizi Ouzou.

Trudności zaczęły się w listopadzie 2021 r., po odwiedzinach policji. Ahcene wspomina: „Zażądali, abym uzyskał licencję na praktykowanie religii chrześcijańskiej i zagrozili, że mnie aresztują, jeśli nadal będę odprawiał nabożeństwa bez tej licencji”. Kościół, w którym służy Ahcene, jest prawnie powiązany z organizacją parasolową kościołów protestanckich w Algierii (Église Protestante d’Algérie, EPA). Kiedy policja odwiedziła pastora, kościół istniał już od ponad dziesięciu lat i funkcjonował bez żadnych problemów.

Pod naciskiem władz pastor i jego żona zdecydowali się ostatecznie zamknąć kościół w kwietniu 2023 roku. Nie przeszkodziło to jednak w postawieniu Ahcene i jego żony przed sądem za „niedozwolone praktykowanie religii innej niż islam”. Podstawą był dekret 06-03 z 2006 r., który określa warunki praktykowania religii niemuzułmańskich w Algierii. W podobnych okolicznościach w ostatnich latach zamknięto wiele kościołów, na co zwróciła uwagę między innymi Rada Praw Człowieka ONZ.

Postępowania apelacyjne w toku

Inne postępowania apelacyjne dotyczące skazanych chrześcijan są nadal w toku. Obejmują one sprawę pastora Youssefa Ourahmane’a i pięciu chrześcijan z kościoła w Tizi Ghenif. Każdy z nich został skazany na trzy lata więzienia w listopadzie 2023 r., a pastor Ourahmane, wiceprzewodniczący EPA, we wrześniu został skazany na dwa lata więzienia. Wyrok pastora Ourahmane’a został skrócony do jednego roku w wyniku apelacji, ale sąd utrzymał dodatkową grzywnę w wysokości 100 000 dinarów algierskich (ok. 690 euro). Zarówno sprawa Ourahmane’a, jak i pozostałych pięciu skazanych chrześcijan z Tizi Ghenif jest obecnie rozpatrywana przez sąd najwyższy Algierii.

W ostatnich latach urzędnicy państwowi na różnych szczeblach hierarchii administracyjnej coraz bardziej ograniczali wolność chrześcijan. Kościoły były zamykane, a przywódcom kościelnym grożono konsekwencjami prawnymi. W okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2024 presja państwa na protestanckich chrześcijan wzrosła do poziomu nieosiąganego w poprzednich dziesięcioleciach. Algieria zajmuje 15. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za swoją wiarę.

Źródła: Middle East Concern, US IRF Report, Open Doors

za Open Doors, Polska