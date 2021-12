Afganistan: Raport ukazuje tragiczne warunki mniejszości religijnych

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) stwierdziła, że chrześcijanie i inne mniejszości religijne w Afganistanie za otwarte wyrażanie swoich przekonań mierzą się „z tragicznymi konsekwencjami, w tym śmiercią, jeśli zostaną odkryte przez Talibów”. Większość afgańskich chrześcijan to nawróceni z islamu, dlatego Talibowie wszystkich chrześcijan uważają za „apostatów”. Odejście od Islamu to przestępstwo karane śmiercią.

„…warunki wolności religijnej w kraju (…) pod rządami Talibów jeszcze się pogorszyły…”

Docierające z kraju raporty mówią o Talibach chodzących od drzwi do drzwi w poszukiwaniu amerykańskich sojuszników, byłych pracowników rządowych, działaczy praw człowieka i osób nawróconych na chrześcijaństwo. Po odbieraniu telefonów z groźbami, niektórzy chrześcijanie powyłączali telefony i przenieśli się w utajnione lokalizacje.

Raport USCIRF kończy się wnioskiem: „Podczas gdy warunki wolności religijnej w kraju za czasów poprzedniego rządu były słabe, pod rządami Talibów jeszcze się pogorszyły i stały się tragiczne, a prawdopodobnie będą dalej się pogarszać”.

Módlmy się…

Pamiętajmy w modlitwach o mieszkańcach Afganistanu pod rządami represyjnego reżimu, prosząc Pana, by pomógł im przejść przez ten pełen lęku czas.

Módlmy się, by afgańscy chrześcijanie otrzymali odwagę do silnego trwania w wierze, wykorzystując okazje do wychodzenia z ewangelią Chrystusa do innych ludzi.

Niech wierzący, którzy uciekli z Afganistanu w poszukiwaniu bezpieczeństwa, znajdą sposoby, by pozostać w kontakcie ze swoimi krewnymi i przyjaciółmi, którzy nadal przebywają w kraju.

Źródła: USCIRF, International Christian Concern, Christianity Today

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

Podobne: Afganistan: Talibowie usunęli wszelkie ślady koloru, życia i nadziei