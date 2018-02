Afganistan: Prawie 250 zabitych w 2017, co przyniesie rok 2018?

Styczeń 2018 to dla Afganistanu ponownie kolejny jeden z najgorszych miesięcy w historii pod względem bezpieczeństwa. W dniach 20-29 stycznia w głównych miastach przeprowadzono pięć wyniszczających zamachów. Jak donosi „Afghan Analysts Network“ (ANN), do niektórych ataków przyznali się talibowie oraz grupy powiązane z Państwem Islamskim (IS).

Ataki należą do serii zamachów, które wstrząsały krajem od końca grudnia 2017.

W ośmiu zamachach w Kabulu, Dżalalabadzie i Kandaharze zginęło prawie 250 osób. Zamachy kierowane są przeciwko politykom, służbom bezpieczeństwa i armii, ale także przeciwko cywilom, szyickim muzułmanom i organizacjom pozarządowym.

Thomas Müller, należący do zespołu badawczego Open Doors, wyjaśnia tło tej sytuacji: „Ataki te są tylko wierzchołkiem góry lodowej. W wielu prowincjach sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Głównymi przyczynami tego intensyfikacji działań bojowników są prawdopodobnie obecne rozmowy pokojowe i zbliżające się wybory parlamentarne, które odbędą się latem 2018, chociaż obecnie nie ma pewności, czy będą mogły w ogóle dojść do skutku”.

Müller kontynuuje: „Innym potencjalnie niebezpiecznym wydarzeniem jest decyzja Pakistanu o nieprzedłużaniu zezwoleń na pobyt afgańskich uchodźców. Po 60-dniowym okresie, który rozpoczął się 31 stycznia 2018 r., ponad dwa miliony uchodźców nie będą już prawnie chronieni przed deportacją. Perspektywa powrotu tych wszystkich ludzi do pogrążonego w wojnie Afganistanu nie przyczyni się do stabilizacji. Jako mniejszość, chrześcijanie są szczególnie bezbronni. Przewidujemy, że będą oni dotknięci tym rozwojem wydarzeń i ich cierpienie będzie większe”.

W tym kontekście Open Doors wzywa również rząd niemiecki do ponownego przeanalizowania praktyki deportacji chrześcijańskich konwertytów z islamu do Afganistanu i innych krajów. Chrześcijanie ci są często zagrożeni śmiercią w swojej ojczyźnie z powodu apostazji – czy to ze strony państwa, grup ekstremistycznych, takich jak talibowie lub grupy powiązane z IS, czy też ludzi ze swojego otoczenia.

Módlmy się za Afganistan:

Prośmy Boga o ochronę dla ludzi z Afganistanu przed atakami i zamachami

Módlmy się za niewielką liczbą chrześcijan w kraju. Módlmy się o odwagę i siłę w obliczu wielu wyzwań.

Módlmy się również za chrześcijańskich uchodźców w Europie, którzy mają być wkrótce deportowani do swojej ojczyzny, gdzie często grozi im śmierć.

za Open Doors