ADHD. Mózg łowcy i inne supermoce – Kristin Leer

Trudno ci się skupić na jednym zadaniu, robisz sto rzeczy naraz i masz problem z dotrzymaniem deadline’ów? To nie musi być lenistwo ani prokrastynacja. To może być ADHD. Dawniej sądzono, że z tego zaburzenia stopniowo się wyrasta. Najnowsze badania wskazują jednak na to, że może się ono utrzymywać przez całe życie.

Dorośli z ADHD uchodzą często za ludzi impulsywnych, leniwych, niecierpliwych, nerwowych, mających trudności z koncentracją i utrzymaniem porządku. Jednak Kristina Leer, lekarka psychiatrii ze zdiagnozowanym ADHD, przekonuje, że zaburzenie to nie musi być wyrokiem – to może być twoja supermoc!

Osoby z ADHD mają tak zwany mózg łowcy, cechują się kreatywnością i spontanicznością, a także emanują pozytywną energią, którą potrafią zarażać innych. Mają zdolność do osiągania niezwykłego stanu hiperskupienia i potrafią przyswoić niezwykłą ilość wiedzy w bardzo krótkim czasie.

Autorka książki pokazuje ADHD z nowej perspektywy, sięga do współczesnych badań i teorii oraz proponuje techniki i strategie radzenia sobie z tym zaburzeniem w dorosłym życiu, a także omawia zalety posiadania nieneurotypowego mózgu.

Ta książka przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy na co dzień mierzą się z ADHD. Udowadnia, że ADHD to nie wyrok, ale dodatkowe możliwości, które pozwalają cieszyć się pełnią życia.

Tomasz Kowalczyk, psychiatra i specjalista od ADHD

O autorce:

KRISTIN LEER to doświadczona norweska lekarka psychiatrii, u której w wieku 44 zdiagnozowano

ADHD, a także mama trójki dzieci, w tym jednego z tym samym zaburzeniem. Ukończyła studia medyczne w Warszawie. Obecnie stara się zostać nauczycielem medytacji oraz pracuje nad autorskim programem psychoedukacyjnym, którego celem jest polepszenie jakości życia osób z ADHD, na podstawie naturalnych i ogólnodostępnych metod, takich jak odpowiednia dieta, ćwiczenia uważności i medytacja.

Dane książki:

Tytuł: ADHD. Mózg łowcy i inne supermoce

Autorka: Kristin Leer

Wydawnictwo: Znak literanova

Tłumaczenie: Małgorzata Rost

Rok wydania: 202