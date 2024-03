Żydowski polityk z USA wzywa do usunięcia demokratycznie wybranego przywódcy Izraela

Lider większości w Senacie Chuck Schumer powiedział, że jego zdaniem Izrael musi przeprowadzić nowe wybory po 7 października. Jest to najostrzejsza krytyka premiera Benjamina Netanjahu od czasu rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem.

Schumer (D-NY) mówi, że chce, aby Izrael zmienił kurs, jeśli chce bezpiecznej i dostatniej przyszłości.

„Premier Netanjahu zgubił swoją drogę, pozwalając, by jego polityczne przetrwanie miało pierwszeństwo przed najlepszym interesem Izraela… Koalicja Netanjahu nie odpowiada już potrzebom Izraela po 7 października” – powiedział lider większości w Senacie.

Twierdzi, że Netanjahu zawarł koalicję ze skrajnie prawicowymi ekstremistami, w wyniku czego był zbyt skłonny skutki wojny jakie poniosła ludność cywilna w Gazie. „Izrael nie przetrwa, jeśli stanie się pariasem” – powiedział nowojorski demokrata.

Republikanin w Senacie, lider mniejszości Mitch McConnell (R-KY), natychmiast zganił wypowiedź Schumera, nazywając to „zagraniczną ingerencją” sugerując usunięcie demokratycznie wybranego przywódcy.

„Żydowskie państwo Izrael zasługuje na sojusznika, który zachowuje się jak sojusznik… Izrael nie jest kolonią Ameryki, której przywódcy służą przyjemności partii rządzącej w Waszyngtonie. Tylko obywatele Izraela powinni mieć wpływ na to, kto kieruje ich rządem” – powiedział McConnell.

Komentarze Schumera były częścią większego przemówienia na temat na temat dalszych działań po wojnie.

„Jedynym prawdziwym i trwałym rozwiązaniem tego trwającego od kilkudziesięciu lat konfliktu jest wynegocjowane rozwiązanie w postaci dwóch państw, zdemilitaryzowanego państwa palestyńskiego żyjącego ramię w ramię z Izraelem na równych warunkach pokoju, bezpieczeństwa, dobrobytu, godności i wzajemnego uznania” przekonywał.

Schumer powiedział, że nie będzie to możliwe, jeśli nie zostaną usunięte cztery kluczowe przeszkody.

„Hamas i Palestyńczycy, którzy wspierają i tolerują ich złe działania, radykalnie prawicowi Izraelczycy w rządzie i społeczeństwie, prezydent Abbas, premier Netanjahu. To są cztery przeszkody na drodze do pokoju i jeśli nie uda nam się ich pokonać, to Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy zostaną uwięzione w tym samym brutalnym stanie rzeczy, którego doświadczały przez ostatnie 75 lat” – oświadczył Schumer.

McConnell odpierał jednak również te zarzuty.

„Głównymi przeszkodami na drodze do pokoju w regionie Izraela są ludobójczy terroryści, tacy jak Hamas i Palestyński Islamski Dżihad, którzy mordują niewinnych ludzi, oraz skorumpowani przywódcy Autonomii Palestyńskiej, którzy wielokrotnie odrzucali porozumienia pokojowe zawarte przez wiele izraelskich rządów” – powiedział lider mniejszości w Senacie.

Mimo to, niektórzy Demokraci na Wzgórzu wzywają administrację Bidena do wstrzymania pomocy wojskowej dla Izraela, oskarżając państwo żydowskie o blokowanie pomocy humanitarnej w Strefie Gazy.

W ostatnich tygodniach Stany Zjednoczone i inne kraje zrzucały żywność z powietrza do północnej Gazy, próbując złagodzić kryzys, ale grupy pomocowe twierdzą, że nie jest to tak skuteczne, jak dostarczanie żywności ciężarówkami.

W wywiadzie dla CBN News senator Chris Coons powiedział, że Stany Zjednoczone mają obecnie dwie podstawowe obawy: wsparcie dla Izraela i ochronę palestyńskich cywilów.

„Popieram prawo Izraela do samoobrony, jego obowiązek obrony przed Hamasem i wkroczenia do Rafah w celu usunięcia pozostałych elementów wojskowych Hamasu. Ale nie mogą tego zrobić bez uprzedniego umożliwienia niewinnym cywilom przejścia przez punkty kontrolne i przeniesienia się do centrum lub na północ Strefy Gazy” – powiedział senator Coons.

Netanjahu obiecał już pomóc uchodźcom ze Strefy Gazy, tworząc bezpieczne trasy dla „ludności cywilnej, aby mogła wydostać się z niebezpieczeństwa”.

Pomimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych wydaje się, że Izrael postępuje naprzód w kampanii wojskowej w Rafah. IDF twierdzi, że tworzy „wyspy humanitarne” z bezpiecznymi strefami w środku Gazy, gdzie wysiedleni Palestyńczycy mogą szukać schronienia.

Autor: CAITLIN BURKE

źródło: CBN