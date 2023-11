Zawodnik NBA wypuszcza buty sportowe z wersetami biblijnymi

Chrześcijański koszykarz NBA Jonathan Isaac stworzył niedawno nową linię obuwia sportowego do koszykówki z widocznymi wersetami biblijnymi na zewnętrznej stronie butów.

Na nowym produkcie, pierwszym obuwiu sportowym z wersetami biblijnymi nadrukowanymi z tyłu na zewnętrznej stronie każdej pary, widać różne wersety biblijne, w tym słowa 2 Listu do Koryntian 4:9 i Listu do Rzymian 8:37.

Wcześniej w tym miesiącu, we wpisie na X Isaac przekazał, że w ramach jego nowej linii modowej UNITUS, 16 listopada ukaże się pierwszy produkt o nazwie JUDAH 1 Triumph.

„Większość ludzi widzi ‘Judah 1’ jako dziwaczne przedsięwzięcie. Jasne, gdy zaczynaliśmy, też tak uważałem. Bałem się, że zaprojektowanie butów, które reprezentują nasze wartości bez uszczerbku na stylu lub właściwościach, to zadanie zbyt trudne. Ale oto proszę, pierwsze buty do koszykówki z widocznymi wersetami biblijnymi są właśnie dostępne” – napisał w zeszłotygodniowym wpisie na X 26-letni zawodnik Orlando Magic.

„Możliwie jak najlepiej starałem się określić wersety biblijne, które są dla mnie ważne, które mówią o mojej podróży i o tym, kim jestem jako człowiek” – wyjaśnił.

Fragment z 2 Listu do Koryntian 4:9 to: „Prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni” (UBG). W Liście do Rzymian 8:37 czytamy: „Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował” (UBG).

Na filmie promocyjnym Isaac powiedział, że jego wizją dla butów sportowych z fragmentami Pisma Świętego było zachęcenie innych, by „żyli odważnie”, co definiuje jako „trwanie przy tym, w co wierzysz”.

„Jak by to było, gdyby dać ludziom swobodę noszenia swoich wartości na nogach, by po prostu mieli wolność, by mówić: ‘To właśnie ja. Tego się trzymam’? To podjęcie decyzji, by być autentycznie sobą, bez względu na to, co ktokolwiek ma na ten temat do powiedzenia, co ktokolwiek o tym myśli, bez względu na to, z czym możesz się zmierzyć lub na co trafić” – powiedział Isaac.

Isaac ma nadzieję, że nowe buty sportowe zostaną uznane za „prawdziwe buty do koszykówki”.

„Jeśli chodzi o właściwości butów na boisku, tym, czego absolutnie potrzebowałem, to prawdziwe buty sportowe do koszykówki. Są solidne. Są mocne. Nie mogę się doczekać, aż ludzie je wypróbują i wezmą do rąk” – powiedział Isaac.

Isaac nie kryje się ze swoimi przekonaniami. Również jako ordynowany posługujący chrześcijański, w 2020 roku ściągnął na siebie uwagę mediów, gdy razem z kolegami z drużyny ubranymi w kurtki wyrażające poparcie dla BLM, nie chciał uklęknąć w czasie hymnu państwowego.

W 2020 roku przypisany pierwotnie do Nike jako ambasador marki, Isaac powiedział, że opuścił Nike, by uruchomić swoją linę modową UNITUS, określaną jako „wysokiej jakości linia odzieżowa, która promuje wartości związane z wiarą i rodziną”.

„Fundament tego pomysłu, fundament samej nazwy opiera się na Bożych zasadach i modlitwie, by Bóg zjednoczył nas jako państwo, jako naród, jako Ciało Chrystusa” – powiedział Isaac we wcześniejszym wywiadzie dla „The Christian Post”.

Isaac wiedział, że ma wybór, by albo narzekać, albo stworzyć markę odróżniającą się od firm o bardziej liberalnych skłonnościach.

„Rozmowa toczy się ten sposób, że jeśli nie zgadzasz się z ustalonymi wartościami i wskazaniami, jesteś automatycznie uznany za nienawistnego. Nie chodzi tylko o to, że masz inny zestaw opinii, ale, że jeśli twoje opinie harmonizują z Chrystusem, harmonizują z rodziną, jeśli harmonizują z tradycyjnymi wartościami, wtedy jesteś postrzegany jako osoba nienawistna” – powiedział Isaac w rozmowie z CP.

„Firmom łatwo jest łączyć się z aktualnymi trendami i mówić: ‘Hej, wspieramy takie i takie wartości, bo tamci ludzie są nienawistni’. Tymczasem prawda jest taka, że ci, którzy trzymają się Bożych wartości, w większości wcale nie są nienawistni. Oni po prostu wierzą inaczej” – stwierdził.

Autor: Nicole Alcindor

Źródło: The Christian Post