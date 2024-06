Zamordowany bo głosił ewangelię muzułmanom

Chrześcijański ewangelista, który doprowadził kilku muzułmanów do wiary w Chrystusa, został brutalnie zamordowany we wschodnim dystrykcie Ugandy. Wcześniej Ronald Twinomugisha otrzymywał SMS-y z pogróżkami, a 30 marca został zaszlachtowany na śmierć. Miał zaledwie 32 lata.

Ronald przeprowadził się do dystryktu Iganga w lutym 2022 r., a do następnego roku doprowadził czterech muzułmanów do Chrystusa. Wszyscy ci nawróceni uciekli do innych krajów po tym, jak otrzymali groźby od własnych rodzin. „W marcu 2023 r. Twinomugisha przyszedł do mojego biura i zgłosił otrzymanie wiadomości z pogróżkami od muzułmanów” – powiedział w rozmowie z Morning Star News przewodniczący regionu Gozan Waiswa. „Mieli pretensje o nawrócenia muzułmanów na chrześcijaństwo”.

W noc, kiedy został on zabity, sąsiedzi widzieli mężczyzn w islamskich strojach wchodzących do domu Ronalda około godziny 19:00. Następnego ranka sąsiedzi znaleźli jego ciało w kałuży krwi przed domem. Według jednej z wersji zdarzeń napastnicy zostawili notatkę o takiej treści: „Dowiedzieliśmy się, czego nauczasz, wprowadzając muzułmanów w błąd i sciągając ich do niewłaściwej religii z kierunku i ścieżki Allaha”. Lokalna ugandyjska policja rozpoczęła poszukiwanie czterech podejrzanych.

Prośmy Pana, by pocieszał On rodzinę naszego brata Ronalda, świadectwo życia którego niech będzie dla nas zachętą i powodem do wdzięczności Panu. Niech Ojciec kontynuuje Swą pracę w Ugandzie posługując się Swoimi wiernymi naśladowcami, którzy z gorliwością, mądrością, pasją i odwagą pójdą na krańce swojego państwa opowiadać o swoim Zbawicielu. Prośmy Pana, by Jego Słowo wykonywało swą pracę, prowadząc do zbawczej wiary tych, którzy go słuchają.

Źródło: Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan