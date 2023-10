Założyciel Hamasu ogłasza na piątek „globalne wezwanie do dżihadu”

Były muzułmanin, który został chrześcijaninem, ostrzega Amerykanów i Żydów na całym świecie, że Hamas wezwał muzułmanów do „dnia gniewu” przeciwko Ameryce i „syjonistom”. Chcą aby piątek 13 października stał się „piątkiem potopu Al-Aksa”.

W oświadczeniu opublikowanym we wtorek, organizacja terrorystyczna wydała „wezwanie do broni” po popełnieniu od soboty niezliczonych zbrodni wojennych i masakrze co najmniej 1300 obywateli Izraela.

„Wezwanie do naszego narodu palestyńskiego, świata arabskiego i islamskiego oraz wolnych ludzi na całym świecie” – czytamy w oświadczeniu, przetłumaczonym przez Middle East Media Research Institute. „Ogłaszamy następny piątek, 'Piątek Powodzi Al-Aksa’, jako dzień powszechnej mobilizacji w naszym arabskim i islamskim świecie oraz wśród wolnych ludzi na całym świecie”.

Al-Aksa to odniesienie do meczetu Al-Aksa na Starym Mieście w Jerozolimie, w pobliżu Zachodniego Muru Drugiej Świątyni Żydowskiej. Miejsce to od dziesięcioleci jest punktem spornym między Żydami a muzułmanami.

„Wzywamy naszą zbuntowaną młodzież na całym Zachodnim Brzegu, w jej miastach, wioskach i obozach powstańczych, na ulicach i w dzielnicach Jerozolimy oraz na placach błogosławionego meczetu Al-Aksa, aby powstała, przyłączyła się do masowych demonstracji i wstrząsnęła ziemią pod stopami syjonistycznych najeźdźców i ich gangów osadniczych” – czytamy dalej w oświadczeniu. „Walczcie z ich żołnierzami i tchórzliwą armią w każdym miejscu, potwierdzając jedność przeznaczenie i drogę do Jerozolimy i Al-Aksa, wyzwalając je spod syjonistycznej okupacji”.

