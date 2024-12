Wielka Brytania zakazuje stosowania blokerów dojrzewania płciowego u dzieci poniżej 18 roku życia

Wielka Brytania podejmuje najbardziej stanowczy krok w celu ochrony młodych ludzi zmagających się z tożsamością płciową, wprowadzając stały zakaz stosowania leków blokujących dojrzewanie, z wyjątkiem badań klinicznych.

Wes Streeting, minister zdrowia i opieki społecznej, ogłosił decyzję w zeszłym tygodniu, powołując się na fakt, że Wielka Brytania musi „działać ostrożnie i ostrożnie, jeśli chodzi o tę wrażliwą grupę młodych ludzi i postępować zgodnie z zaleceniami ekspertów”.

Streeting powołał się na niezależną analizę przeprowadzoną przez Komisję ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, która wykazała, że ​​„nie ma wystarczających dowodów na bezpieczeństwo i skuteczność kliniczną” długotrwałego stosowania tych leków.

„Blokery dojrzewania to silne leki o nieudowodnionych korzyściach i znacznym ryzyku, dlatego zaleciłem, aby przepisywać je wyłącznie po wielodyscyplinarnej ocenie i w ramach protokołu badawczego” — powiedziała dr Hilary Cass, autorka przeglądu i najlepsza pediatra w kraju.

Przegląd przeprowadzony przez grupę wykazał, że dzieciom przepisywano leki po wypełnieniu kwestionariusza i wzięciu udziału w jednej rozmowie na Zoomie.

Blokery dojrzewania, czyli analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę (GnRHa), to grupa leków, które hamują wydzielanie hormonów płciowych u nastolatków poprzez ciągłe zakłócanie pracy przysadki mózgowej.

Jak podaje CBN News, Narodowa Służba Zdrowia (NHS) w Anglii ogłosiła w marcu przełomową decyzję, że po opublikowaniu raportu nie będzie rutynowo oferować dzieciom w klinikach zajmujących się tożsamością płciową leków blokujących dojrzewanie.

Po tej decyzji, w maju ówczesny konserwatywny rząd podjął działania mające na celu zakazanie stosowania blokerów dojrzewania poprzez wprowadzenie przepisów nadzwyczajnych.

Niedawna decyzja ogłoszona przez Streeting oznacza ruch rządu, aby uczynić rozporządzenie bezterminowym. Jednak zostanie ono poddane analizie w 2027 r.

Środki blokujące dojrzewanie płciowe zostały powiązane ze złym stanem zdrowia psychicznego dzieci zmagających się z dezorientacją płciową.

Badanie przeprowadzone w 2023 roku na Uniwersytecie w Essex wykazało, że u jednej trzeciej młodych osób cierpiących na dysforię płciową (GD) nastąpiło pogorszenie zdrowia psychicznego po zażyciu leków blokujących dojrzewanie.

W badaniu opisano, że grupę 12–15-latków, która przyjmowała leki blokujące dojrzewanie, uznano za „stabilną psychicznie”, ale zakwalifikowano ją jako mająca „duże prawdopodobieństwo skrajnego stresu psychologicznego w związku z trwającym okresem dojrzewania”.

Wyniki pokazały, że u 34% młodzieży identyfikującej się jako transseksualna nastąpiło pogorszenie zdrowia psychicznego podczas przyjmowania leków blokujących dojrzewanie.

Jak wcześniej informowało CBN News, Norwegia, Finlandia i Szwecja wstrzymały lub zmieniły zasady dotyczące leków zmieniających płeć oraz procedury dotyczące nieletnich, aby chronić dzieci przed szkodliwymi eksperymentami.

Tymczasem Nathanael Blake z Centrum Etyki i Polityki Publicznej niedawno powiedział CBN News, że podobny trend może wkrótce pojawić się w USA.

„Myślę, że tak się stanie. Nie sądzę, że będzie tak samo jak w Wielkiej Brytanii” – powiedział Blake – „ale myślę, że wystarczy jeden lub dwa duże wygrane procesy. A jeśli zostaną przyznane duże odszkodowania niektórym osobom poszkodowanym przez zmianę płci, może to złamać branżę, która po prostu zarabia na krzywdzeniu ludzi i jeszcze nie została za to pociągnięta do odpowiedzialności”.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN News