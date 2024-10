Więcej ateistów w Wielkiej Brytanii niż wierzących w Boga

Liczba osób w Wielkiej Brytanii, które identyfikują się jako ateiści, jest większa niż tych, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, wynika z projektu badającego, dlaczego ludzie odrzucają religię.

Explaining Atheism, trzyletni program nadzorowany przez Queen’s University Belfast we współpracy z innymi instytucjami akademickimi, który został uruchomiony w 2022 roku, przedstawił w tym roku wstępne ustalenia dotyczące poziomu ateizmu w wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii.

Według projektu badawczego, w latach 2008-2018 liczba Brytyjczyków, którzy nie wierzą w Boga, wzrosła z 35,2% do 42,9%, wyprzedzając wiarę w Boga, która spadła z 41,8% do 37,4% w tym samym okresie. Ponadto liczba osób, które twierdzą, że nie wiedzą, czy Bóg istnieje, spadła z 21,7% w 2008 r. do 18,2% w 2018 r.

Oznacza to, że Wielka Brytania – Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna – kraje, w których monarcha pełni funkcję głowy Kościoła Anglii, ma populację, w której większość populacji nie wierzy w Boga.

Profesor Jonathan Lanman, asystent dyrektora Instytutu Poznania i Kultury na Queen’s University Belfast w Irlandii Północnej, jest członkiem głównego zespołu Explaining Atheism.

W piątkowym komentarzu dla The Christian Post, Lanman powiedział, że „jesteśmy ograniczeni w tym, co możemy twierdzić” o tym, dlaczego nastąpiła ta zmiana, ale uważają, że „socjalizacja” jest głównym czynnikiem.

„Chociaż wiele innych czynników może mieć mniejsze znaczenie, na przykład płeć, wykształcenie i błędy poznawcze, są one znacznie mniej istotne niż socjalizacja”. (…)

W ciągu ostatnich kilku lat liczne raporty wykazały, że chrześcijaństwo w ogóle, a Kościół Anglii w szczególności, doświadcza znacznego spadku w Wielkiej Brytanii

Autor: Michael Gryboski

Źródło i cały artykuł na stronie: Christian Post