Wiadomości z Izraela (01.2018)

PRZEMOWA PENCA ZROBIŁA WRAŻENIE W KNESECIE – Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence zebrał w Knesecie gromkie brawa za mowę, która pełna była nawiązań do biblijnych tekstów i wyraził swoje poparcie dla Izraela i dla narodu Żydowskiego. Pence powiedział: „Stoimy po stronie Izraela ponieważ uważamy, że prawo stoi ponad bezprawiem, dobre nad złem a wolność nad zniewoleniem. Amerykański naród już od dawna odczuwał szczególne przywiązanie i podziw dla ludu Biblii. Historia Żydów przypomina nam historię Ameryki. Jest historia wędrówki i wyjścia z niewoli do wolności, historia, która pokazuje siłę wiary i obietnicę nadziei.” Pence, pierwszy wiceprezydent, USA który przemawiał w Knesecie, mówił przy pełnej sali. Jako wierzący chrześcijanin posłużył się Pence psalmami: „USA jest dumne, że posiada takiego sojusznika i przyjaciela jak Izrael. Modlimy się o pokój dla Jerozolimy, by ci którzy ją kochają żyli w bezpieczeństwie, aby pokój rządził w jego twierdzach i spokój w jego pałacach. Będziemy działać dla świetlanej przyszłości by wszyscy, którzy ten stary kraj uważają za swoją ojczyznę mogli usiąść pod swoim krzewem winnym i figą i nie doznają niepokoju z żadnej strony”.

Pence mocno wezwał Arabów, którzy bojkotują jego wizytę w regionie, by szybko wrócili do stołu rokowań. „Jesteśmy świadomi, że dla pokoju osiągać trzeba kompromisy, ale jednego należy być pewnym: USA dla bezpieczeństwa i ochrony państwa Izrael nie pójdzie na żadne kompromisy. USA nadal zobowiązane są działać dla pokoju”. Jego kraj obiecuje poprzeć rozwiązanie dwukrajowe, jeśli oba kraje się do tego zobowiążą. Za ten fragment otrzymał gromkie brawa. Wiceprezydent Pence zapowiedział także, że do końca następnego roku przeniesie ambasadę z Tel Avivu do Jerozolimy, bo jest to stolica państwa. (Jerusalem Post)

IRAN JEST NAJWIĘKSZYM NA ŚWIECIE SPONSOREM TERRORU

W swoim przemówieniu w Knesecie Mike Pence skrytykował Iran jako największego państwowego sponsora terroru na świecie. Posłużył się wielokrotnie określeniem „radykalny islamski terroryzm”. „Nie respektuje żadnej wiary i pozbawia życia Żydów, Chrześcijan i muzułmanów. Razem z naszymi sojusznikami będziemy czynili wszystko, co w naszej mocy by usunąć ze świata radykalny islamski terror”. W mowie używał poetyckich zwrotów o Izraelu i żydowskiej historii: „Kiedy oto stoję w ziemi świętej Abrahama, wierzę, że wszyscy, którzy miłują pokój i chcą lepszej przyszłości, patrzą tu z podziwem na to co widać. Jakże nieprawdopodobne były narodziny Izraela, jakże nieprawdopodobne jego przeżycie.”

Pence powiedział, że naród żydowski trzymał się obietnicy i przez 2000 lat na wygnaniu wierzył w powrót z wygnania. „Przez najciemniejszą noc. Rankiem kiedy z moją żoną Karen staliśmy przed miejscem pamięci Yad Vashem by pamiętać o 6 milionach pomordowanych Żydach, jesteśmy zadziwieni wiarą i wytrwałością, by zaledwie w trzy lata kiedy po tym kiedy stali w oko oko ze śmiercią powstali z popiołów i zbudowali ponownie państwo żydowskie.” Patrząc na 70 rocznicę uzyskania niepodległości Pence wypowiedział znane żydowskie błogosławieństwo, co spowodowało kolejny wybuch oklasków na stojąco, które były i w innych fragmentach jego przemówienia. (Jerusalem Post)

„IZRAELU, NAJLEPSZE CZASY AMERYKI SĄ JESZCZE PRZED NAMI“

Wiceprezydent Mike Pence i izraelski premier Benjamin Netanjahu 22 stycznia mieli wspólną konferencję prasową. Netanjahu chwalił Pence’a jako wieloletniego sprzymierzeńca żydowskiego państwa i powiedział: „Znamy się już od wielu lat i od dnia kiedy cię poznałem, wiedziałem że będziesz prawdziwym przyjacielem. Przypominam sobie jeszcze dobrze w roku 2009 kiedy miałem spotkanie z czołowymi politykami kongresu w Waszyngtonie, a Ty Mike, mówiłeś tak jasno i z przekonaniem o swojej pomocy dla kierunku w którym kierowałem państwem. Nigdy tego nie zapomnę.” Izraelski premier ponownie powiedział, że jest bardzo wdzięczny rządowi Trumpa za decyzję uznania Jerozolimy za stolicę Izraela. „Chcę jeszcze raz powiedzieć, jak Izrael jest za historyczną decyzją z ostatniego miesiąca wdzięczny. Także dzisiejsza mowa jest godna pochwały.”

Następnie potwierdził Pence oświadczenie prezydenta USA Donalda Trumpa z 6.12.2017 i dodał, że jest wdzięczny za to, że Netanjahu stoi za stosunkami amerykańsko izraelskimi. „Jest dla mnie przywilejem stać dzisiaj przed Wami. W Jerozolimie, stolicy Państwa Izrael” – stwierdził Pence. „Prezydent prosił nie tylko Was serdecznie pozdrowić, ale i podziękować Wam za to, że czujecie się odpowiedzialni za wolność i stoicie niewzruszenie za stosunkami Izraela ze Stanami Zjednoczonymi. Kiedy odjadę to istnieje pewność, że dopóki w Białym domu urzęduje prezydent Trump, a Pan stoi na czele Izraela, to najlepsze dni dla USA i naszego sojusznika, Izraela jeszcze są przed nami.” (Arutz 7)

PRZED SWOIM WYJAZDEM PENCE ODWIEDZIŁ ŚCIANĘ PŁACZU I YAD VASHEM

Wiceprezydent USA Mike Pence spotkał się ostatniego dnia z prezydentem Reuven Rivlinem. Wyjechał 23.01.2018 ale nie bez wizyty przy Ścianie Płaczu na Starym Mieście – mimo napiętej sytuacji z Arabami, którzy ostro krytykowali decyzję Trumpa o uznaniu Jerozolimy jako Stolicy Państwa. Obok przemówienia w Knesecie i rozmów z premierem Netanjahu Pence zapowiedział też, że przeniesienie ambasady do Jerozolimy nastąpi szybciej, mianowicie do końca 2019 roku. W czasie swojej pierwszej oficjalnej wizyty na Bliskim Wschodzie Pence odwiedził Egipt, Jordanię i Izrael. (Jerusalem Post)

ARABOWIE TZW. PALESTYŃSCY PROTESTOWALI PRZECIW WIZYCIE PENCE’A

Na rozkaz Fatahu Arabowie w Jerozolimie Wschodniej, w Judei i Samarii nie otworzyli sklepów we wtorek 23.01.2018. Ich protest skierowany był przeciw wizycie wiceprezydenta USA Mike Pence’a w Izraelu i jego przemówieniu w Knesecie. Sklepy we Wschodniej Jerozolimie i w arabskich miasteczkach były zamknięte a ulice puste. Przemowa Pence’a w Knesecie 22 stycznia była zakłócona przez hasła arabskich parlamentarzystów hasłami po angielsku i arabsku: Jerozolima jest stolicą „Palestyny”. Zostali natychmiast wyprowadzeni przez porządkowych. Pence zareagował z uśmiechem; „To dodaje mi odwagi kiedy widzę żywą demokrację w działaniu. (Jerusalem Post)

NARODOWY DZIEŃ NIETYKALNOŚCI LUDZKIEGO ŻYCIA

Prezydent Trump ogłosił 22.01.2018 „Narodowym dniem nietykalności ludzkiego życia”, ba podkreślić, że „każde życie jest święte” co czytamy w wyjaśnieniu Białego Domu. „Szacunek dla ludzkiego życia, jedna z wartości założycieli Stanów Zjednoczonych, określa charakter naszego narodu. To każe nam dzisiaj występować w kwestii zdrowia i za nienarodzonymi. To każe nam myśleć o samotnie wychowujących matkach, starszych, chorych i ludziach z upośledzeniami, sierotach i dzieciach adoptowanych. To każe bam występować przeciw szeroko rozpowszechnionej narkomani i pomagać tym, którzy cierpią na choroby psychiczne”. Powiedział Trump. „Dodaje nam odwagi by stać ze słabymi i nieprzytomnymi. To oddala przeczucie jak bardzo byliśmy chciani czy nie. Wzywam wszystkich Amerykanów by zastanowili się nad wartością życia, spotykali się z innymi z pełnym szacunkiem i w godności.”… (Washington Times)

Proszę módlcie się by słowa tej deklaracji zostały wypełnione treścią i przyniosły zmianę dla biednych, upośledzonych i potrzebujących, by byli zachęceni. Aborcja jest morderstwem niewinnego bliźniego. Proszę módlcie się za najbardziej niewinnych naszych współziomków Proszę módlcie się, by mężczyźni i kobiety na czołowych pozycjach nadal aktywnie kształtowali przepisy, które respektować będą każde życie, od poczęcia do naturalnej śmierci. .

