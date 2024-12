Uwolniony pastor wciąż żyje pod ogromną presją

Pastor John Cao służył jako misjonarz w stanie Wa w Mjanmie. Był aktywnie zaangażowany w budowanie szkół oraz walkę z ubóstwem i narkomanią. 5 marca 2017r. został zatrzymany przez chińskie władze i skazany na siedem lat pozbawienia wolności. Został zwolniony 4 marca 2024r. Cao dalej doświadcza ograniczeń wolności oraz możliwości swobodnego przemieszczania sią. Jego poczynania są monitorowane, musiał również poddać się przymusowej „reedukacji”. Odmówiono mu również prawa do wydania dowodu osobistego, co uniemożliwia mu skorzystanie z opieki medycznej. Było to bardzo niebezpieczne, szczególnie kiedy zachorował na kooronawirusa. „Opuściłem małe więzienie, a następnie przeszedłem do innego, większego” – relacjonuje swoją sytuację Cao.

Módlmy się, aby pastor Cao otrzymał dowód osobisty i paszport. Módlmy się o dostęp do opieki medycznej, a także o to, aby mógł ponownie spotkać się ze swoją rodziną. Prośmy Pana, aby pozwolił mu zachować radość podczas tych wszystkich prześladowań.

Ojcze prosimy, abyś zabezpieczył wszystkie potrzeby swojego sługi. Modlimy się, aby w całej tej presji, mógł nie tylko wytrwać w wierze, ale również stać się błogosławieństwem dla innych. Tylko Ty Panie możesz zaspokoić potrzeby swojego ludu w Chinach. Modlimy się, aby wierzący mogli doświadczać realności Twojej obecności pośród największych sztormów.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan