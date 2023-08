Uczelnia zapłaci chrześcijańskiej studentce za dyskryminację z powodu poglądów

Uniwersytet Edwardsville w Południowym Illinois (SIUE) zgodził się zapłacić swojej absolwentce 80 tysięcy dolarów w ramach ugody sądowej. Była studentka zaskarżyła uczelnię na podstawie dyskryminacji za wyrażanie chrześcijańskich poglądów.

W środę 26 lipca, niekomercyjna organizacja Alliance Defending Freedom poinformowała o ugodzie.

W maju 2022 roku, adwokaci ADF wnieśli sprawę sądową przeciwko przedstawicielom uniwersytetu w imieniu Maggie DeJong za złamanie jej praw obywatelskich i konstytucyjnych. DeJong stwierdziła, że została wykluczona, ponieważ jej chrześcijańskie poglądy różniły się od poglądów kolegów.

Zgodnie z dokumentami sądowymi, w zeszłym roku DeJong ukończyła studia.

Na ostatnim roku nauki w ramach prowadzonego przez SIUE programu terapii sztuką, DeJong publikowała materiały na swoich mediach społecznościowych, wysyłała wiadomości do innych studentów i angażowała się w dyskusje klasowe w różnym zakresie, w tym na temat religii, polityki, krytycznej teorii rasy, regulacji COVID-19 i cenzury. Ponieważ poglądy DeJong, kształtowane przez jej chrześcijańską wiarę i stanowisko polityczne, często różniły się od poglądów pozostałych studentów programu terapii sztuką, kilku kolegów zgłosiło jej wypowiedzi do władz uniwersytetu.

W lutym 2022 roku, władze szkoły wydały w sprawie Maggie DeJong trzy zakazy kontaktowania się, zabraniające jej „wszelkiego kontaktu” lub nawet „pośredniej komunikacji” z trzema kolegami z ostatniego roku studiów, którzy skarżyli się, że jej wyrażanie poglądów religijnych i politycznych to „nękanie” i „dyskryminacja”.

Źródłem konfliktu między DeJong i trzema studentami były dyskusje dotyczące polityki i problemów społecznych. Według dokumentów sądowych, tematem dyskusji była m. in. strzelanina w Kenosha w Wisconsin i uniewinnienie podejrzanego Kyle’a Rittenhouse’a, Black Lives Matter i marksizm.

Dwa tygodnie po otrzymaniu od ADF listu informującego, że tłumienie wypowiedzi DeJong z powodu jej poglądów jest niekonstytucyjne, przedstawiciele szkoły ostatecznie ujawnili materiały leżące u podstaw zakazów kontaktowania się i związanego z nimi dochodzenia.

Tego samego dnia ADF stwierdziło, że uniwersytet zamknął swoje dochodzenie w sprawie Maggie DeJong, najpierw jednak łamiąc jej prawa chronione przez Pierwszą Poprawkę i plamiąc jej honor z powodu wyznawanych przez nią poglądów.

W marcu, federalny sąd okręgowy przeważająco odrzucił podjętą przez uniwersytet próbę uchylenia założonej przez studentkę sprawy sądowej.

W swojej decyzji w sprawie DeJong vs Pembroock, amerykański Sąd Okręgowy dla Południowego Okręgu Illinois napisał, że „DeJong wyraźnie ma prawo chronione przez Pierwszą Poprawkę, by wyrażać swoje poglądy religijne, polityczne i społeczne na swoim osobistym koncie na mediach społecznościowych, oraz angażować się we wspólne rozmowy z innymi studentami dotyczące tych opinii, bez lęku przed odwetem ze strony przedstawicieli szkoły”.

Poza jednorazową zapłatą, przedstawiciele uniwersytetu w ramach ugody zgodzili się na rewizję zarówno swojej polityki, jak i podręcznika dla studentów, by zapewnić, że studenci o różniących się poglądach politycznych, religijnych i ideologicznych są mile widziani w prowadzonym przez szkołę programie terapii sztuką. Inna część ugody wymaga też, by trzech nauczycieli uniwersytetu przeszło obowiązkowe szkolenie z zakresu Pierwszej Poprawki, prowadzone przez prawników ADF.

„Publiczne uniwersytety nie mogą karać studentów za wyrażanie swoich poglądów politycznych i religijnych. Maggie DeJong, tak jak każdy inny student, jest chroniona na mocy Pierwszej Poprawki, by z szacunkiem dzielić się swoimi osobistymi przekonaniami, a przedstawiciele uniwersytetu popełnili błąd, wydając zakazy komunikowania się i uciszając jej wypowiedzi” – powiedział w oświadczeniu prasowym radca prawny ADF, Mathew Hoffmann.

„Dzięki odwadze Maggie, by założyć sprawę, SIUE zgodziło się podjąć krytyczne kroki w kierunku podporządkowania się prawu i Konstytucji USA, oraz zbliżenia się ku akceptacji i przyjęciu prawdziwej różnorodności myśli i mowy” – dodał Hoffmann.

Rektor uniwersytetu, James T. Minor, ponowił w oświadczeniu zobowiązanie SIUE do wspierania praw jednostki stanowionych przez Pierwszą Poprawkę.

„SIUE jest jednoznacznie oddane ochronie praw Pierwszej Poprawki i nie stosuje polityk, które ograniczają wolność mowy lub wspierają cenzurę” – powiedział Minor, służący na stanowisku rektora od 2022 roku.

„Ufam, że większość ludzi, którym zależy na tych sprawach, spojrzy poza sensację przynęty do klikania, raportów medialnych i nagłówków prasowych w poszukiwaniu bardziej pełnego zrozumienia faktów” – powiedział.

Autor: CBN News

Źródło: CBN

