Spustoszenie – Terri Blackstock

Niszczycielski wybuch, bagażnik pełen dowodów i prawniczka, która zaryzykuje karierę, by bronić w sądzie terrorysty.

Trzy przyjaciółki wybierają się na koncert ulubionego zespołu, ale tylko jedna z nich wraca…

Kiedy policja zatrzymuje Dustina Webba z nakazem przeszukania jego bagażnika, on wie, że to pomyłka. Jest tylko byłym żołnierzem i właścicielem firmy z zabezpieczeniami. Jednak ku jego zaskoczeniu funkcjonariusze znajdują materiały wybuchowe, a on nie ma pojęcia, skąd się tam wzięły.

Adwokat Jamie Powell była w dzieciństwie najlepszą przyjaciółką Dustina. Nie rozmawiali ze sobą, odkąd zaciągnął się do wojska, ale była pierwszą osobą, o której pomyślał, gdy został aresztowany. Kobieta wie, że ryzykuje swoją karierę, broniąc oskarżonego o terroryzm, ale nie chce go opuścić. Ktoś ewidentnie wrabia Dustina, by poniósł odpowiedzialność za wstrząsający akt przemocy… Ale dlaczego?

Spustoszenie jest dostępne również w e-booku.

Dane książki:

Tytuł: Spustoszenie

Autorka: Terri Blackstock

Wydawca: Wydawnictwo Dreams

Fragment

Nie mam nic w bagażniku. Może tylko torbę z siłowni, jakieś narzędzia… – Złapali nie tego, kogo trzeba. Zaraz

przecież zdadzą sobie z tego sprawę. Dosłownie za chwilę…

– Musimy przeszukać pański pojazd – powiedział Halsey.

– Macie nakaz? – spytał Dustin.

– Zaraz ktoś się z nim zjawi.

– Zaraz ktoś się zjawi? O co tu chodzi? – Cała sytuacja tylko przeciągnęłaby się, gdyby mieli jeszcze czekać, a Dustin chciał tego uniknąć. Przecież nie miał nic do ukrycia. – No dobrze, proszę bardzo. Szukajcie. Nic tam nie ma.

Stanął gdzieś z tyłu samochodu i obserwował, jak wyciągnęli kluczyki, by otworzyć bagażnik.

W środku była jego torba treningowa, a w niej przepocone ubrania sprzed kilku dni. Coś się jednak nie zgadzało; zauważył też rzeczy, których tam nie wkładał. Pudełka, których nigdy nie widział na oczy.

– Co to ma być? – spytał.

– Proszę się odsunąć – zawołał Halsey. – Dajcie tu saperów.

Dustin wiedział, co to oznaczało. W wojsku służył w Korpusie Artylerii; należał do zespołu diagnostyki bombowej i działał wszędzie tam, gdzie istniało ryzyko wybuchu ładunku lub miny.

Halsey pochwycił go i poprowadził do radiowozu stojącego naprzeciw jego auta, po czym otworzył tylne drzwi. Dustin wiedział, że nie należało stawiać oporu, więc posłusznie schylił się i wsiadł. Zamknęli go w środku, a policjanci stali na straży przy drzwiach. Obrócił się i z trudem wyjrzał przez tylną szybę. Co to były za pudła?

Mógł zobaczyć, że pojawiło się jeszcze więcej mundurowych. Zwrócił uwagę na ich koszulki i oznaczenia; to była obława z kilku różnych wydziałów. Co tu się działo? Zamknęli drogę, stawiając radiowozy na wszystkich pasach w każdym kierunku. Owczarek niemiecki na smyczy warknął i skoczył w stronę samochodu Dustina, a ktoś w koszulce ATF podprowadził go bliżej.

To było jakieś szaleństwo.