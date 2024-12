Skoordynowane naloty na kościoły w Chinach

Ostatnie działania podejmowane przez policję przeciwko kościołom w Chinach, są obrazem trwających prześladowań ze strony komunistycznych władz. Naloty te są przykładem intensyfikacji działań rządu wobec chrześcijan. 10 listopada kościół Putian Puguang w Fujian został zaatakowany przez policję w czasie niedzielnego nabożeństwa. W wyniku nalotu trzech pastorów – wraz z innymi członkami personelu – zostało aresztowanych. Tydzień przed tym incydentem, kościoły w kilku regionach kraju stały się obiektem napaści ze strony funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa narodowego. Kilka kościołów domowych w prowincji Nanjing zostało zaatakowanych, a w jednym przypadku zatrzymano pastora i siedmiu innych członków społeczności. Policja ostrzegła chrześcijan, że ich zgromadzenia nie zostały oficjalnie zarejestrowane przez rząd, stąd są one nielegalne.

W Changsha, w prowincji Hunan, 3 listopada dokonano kilku nalotów na kościoły domowe. Największy z nich, Kościół Światła Łaski, był poddawany co tygodniowej inwigilacji za odmowę przyłączenia się do uznanego przez rząd komunistyczny Patriotycznego Ruchu Trzech Autonomii (China Christian Three-Self Patriotic Movement). Chociaż członkowie Kościoła Światła Łaski spotykają się w pięciu różnych lokalizacjach, to i tak znaczna liczba funkcjonariuszu zaatakowała wszystkie ich zgromadzenia jednocześnie.

W imieniu wierzących w Chinach, którzy spotykają się z ciągłymi prześladowaniami ze strony rządu, módlmy się, aby Duch Święty nadal pocieszał, podtrzymywał i odświeżał ich zmęczone dusze. Niech wzrasta w nich duchowa gorliwość, która da im siłę, aby nie tylko mogli reagować na sprzeciw w sposób podobny do Chrystusa, ale także wiernie głosili przesłanie Ewangelii, aby jeszcze wielu mogło uznać Jezusa jako swojego Zbawiciela.

Źródło: ChinaAid, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan