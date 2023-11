Chrześcijańskie małżeństwo oskarżone o rzekome zbezczeszczenie Koranu

Pakistan: 8 września Kiran Bibi otworzyła drzwi mężczyźnie, który twierdził, że zauważył strony Koranu rzekomo spadające z dachu domu jej rodziny. Kiedy zaprosiła go do dalszego zbadania sprawy, wchodząc na dach, znaleźli torbę z leżącymi papierami. Kiran stwierdziła, że torba została jej podarowana przez muzułmańskiego pracodawcę, aby sprzedać ją sprzedawcy złomu, a jej dzieci mogły nieumyślnie zrzucić niektóre strony, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Pomimo jej wyjaśnień, mężczyzna złożył raport policyjny oskarżający Kiran i jej męża Shaukata o bluźnierstwo, twierdząc, że zbezcześcili Koran. W rezultacie chrześcijańska para została aresztowana, pozostawiając swoje dzieci bez opieki rodziców.

18 października chrześcijańska para stanęła przed sądem rejonowym. Podczas przesłuchania obrońca argumentował, że żaden z wierzących nie był obecny w czasie domniemanego przestępstwa, a zatem nie może być winny popełnienia umyślnego aktu profanacji. Ponadto stwierdzono, że strony zostały pobrane z podręcznika do nauki islamu dla dziewiątej klasy, a nie z Koranu. Ponieważ trójka małych dzieci pary nie uczęszcza do szkoły, nie mogli oni wyrwać stron z podręcznika szkolnego.

Ponieważ zarzuty wymagają dowodów umyślnego wyrządzenia szkody, a nie było świadków, którzy mogliby stwierdzić, że para celowo popełniła przestępstwo, sędzia orzekł, że chrześcijanie zostaną zwolnieni za kaucją na czas przeprowadzenia bardziej szczegółowego dochodzenia.Na szczęście Kiran i Shaukat byli w stanie powrócić do opieki nad swoimi dziećmi. Mówiąc o czasie rozłąki z rodziną, Shaukat powiedział: „Byliśmy z dala od naszych dzieci przez ponad miesiąc, a każdy dzień… w więzieniu spędzaliśmy myśląc, co się z nimi stanie, jeśli nie uda nam się wydostać”. Jednak mimo że rodzice zostali uwolnieni, nie czują się bezpiecznie wracając do domu, który początkowo zapewnił im pracodawca.

Chwalmy Boga za to, że Kiran i Shaukat zostali zwolnieni za kaucją i są teraz ponownie zjednoczeni ze swoimi dziećmi! Módlmy się, aby wszystkie zarzuty przeciwko nim zostały wycofane, aby mogli pozostać razem jako rodzina i powrócić do codziennego życia bez obawy o dalsze kłopoty prawne lub nękanie ze strony innych członków społeczności. Niech Pan da tej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i zaspokoi wszystkie jej potrzeby.

Źródło: Kross Konnection, Pak Christian News, VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan