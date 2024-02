Raper Kanye West twierdzi że jest „Nowym Jezusem”

Ostrzeżenie: Artykuł zawiera miejscami wulgarne treści o charakterze seksualnym – nieodpowiednie dla młodszych czytelników (przyp. tłum.)

Raper Kanye West znajduje się pod ostrzałem krytyki po tym, gdy w swoim niedawno wydanym albumie muzycznym „Ventures 1”, zawierającym min. utwór „Carnival”, epatujący wg niektórych obscenicznym językiem i scenami przemocy seksualnej, nazwał siebie „Nowym Jezusem”.

West, znany obecnie jako Ye, opublikował swój nowy album 10 lutego, jako wspólny projekt z Ty Dolla Sign; według relacji wielu osób jest to materiał ociekający bardzo dużą dawką wulgarnego języka.

„Dawali nam porno, od samego dziecka, / Odczepcie się ludzie, albo będziecie pić siki”, – min. takie teksty miał recytować 46-letni raper w swoim utworze.

„Ale teraz jestem Ye-Kell-y, jestem Billem Cosb-y/ Teraz jestem Puff Dadd-y, tak to teraz ja, jestem też bogat-y.”

Po kilku następnych linijkach tekstu pełnych niecenzuralnych odniesień do seksu oraz wzmianki dotyczącej gwiazdy muzyki pop Taylor Swift, West oświadcza: „Jestem nowym Jezusem, b- , zamieniam wodę w- Cris.”

Raper przywołuje też znanego piosenkarza gatunku muzycznego R&B R. Kelly’ego oraz aktora Billa Cosby, którzy padli ofiarą utraty reputacji po oskarżeniach o stosowanie przemocy na tle seksualnym. Co prawda, oskarżenia o kryminalny charakter napaści tego drugiego zostały w toku śledztwa odrzucone, nie mniej jednak uznano go (tj. Billa Cosby) za winnego napaści seksualnej z powództwa cywilnego. Puff Daddy (Sean ‘Diddy’ Combs) był z kolei muzykiem-celebrytą oskarżonym już wcześniej o napaść na tle seksualnym.

„Nowy Jezus”

Nazywając się „Nowym Jezusem” West ściągnął na siebie falę krytyki ze strony chrześcijańskich komentatorów w mediach społecznościowych, jak również – co znamienne – falę komentarzy stających w obronie artysty.

„Fani Kanye’go, którzy wściekają się na Chrześcijan za krytykę pod jego adresem, robią to tylko pod wpływem zwykłych emocji,” skomentował na platformie X chrześcijański raper Bryson Gray. „Podczas gdy my po prostu oczekujemy od niego standardów, które on sam publicznie zadeklarował dla swojej osoby. Nie przeszkadza wam to, jak bardzo ich nie przestrzega? Bardzo fajnie, ale to nie zmienia tego jak wyglądają fakty w tej sprawie.”

W ostatnich latach West twierdził, że odnalazł wiarę chrześcijańską. Zanim jednak stracił reputację na skutek kontrowersji wokół antysemickich komentarzy, które pojawiły się w jego wypowiedziach w ostatnich 2 latach, wydawał płyty zawierające chrześcijańskie przesłanie. Był również gospodarzem programu „Sunday Services” („Niedzielne Nabożeństwo”, przyp.tłum.), który przyciągał tysięczne tłumy do udziału w wydarzeniach na żywo w amerykańskich megakościołach, promujących różnej maści popularnych mówców i liderów chrześcijańskich oraz znanych Chrześcijan.

Artysta trafił niedawno na czołówki gazet za sprawą nisko-budżetowych spotów reklamowych emitowanych przed meczami ligi Super Bowl, promujących jego kolekcję modową Yeezy. Widziano go również podczas samych rozgrywek, z maską opatrzoną motywem krzyża, zaprojektowaną przez Alexandra McQueena.

Piosenkarz najprawdopodobniej nagrał reklamę na swoim telefonie siedząc w tylnej części pojazdu, którego był pasażerem.

„Z tej strony Ye, a to jest moja reklama. Co prawda wydaliśmy całą kasę na spot reklamowy, ale nie wydaliśmy żadnych pieniędzy na samą reklamę”, ogłosił zagadkowo w nakręconym przez siebie nagraniu.

Antysemickie komentarze artysty

Reklamodawcy już wcześniej otrzymywali żądania zerwania współpracy z raperem z powodu antysemickich komentarzy artysty, które wzbudziły gniew wielu, min. konserwatywnego komentatora Bena Shapiro, jak również grup wspierających Izrael. W grudniu, na kilka tygodni przed wypuszczeniem nowego albumu na rynek, West opublikował w języku hebrajskim przeprosiny skierowane do społeczności żydowskiej. We wpisie w mediach społecznościowych, raper „szczerze” przeprosił społeczność żydowską za „jakiekolwiek niezamierzone przejawy oburzenia spowodowane jego słowami czy czynami.” Artysta utrzymuje, iż nie było jego intencją deprecjonowanie jakichkolwiek osób.

„Zależy mi na tym, aby samemu dać przykład i wyciągnąć wnioski z tego doświadczenia, aby wykazać się większą wrażliwością i zrozumieniem w przyszłości,” oświadczył. „Wasze przebaczenie jest dla mnie rzeczą ważną, pragnę szczerze naprawić szkody i działać na rzecz jedności.”

W roku 2022, West publicznie porównał się do Mojżesza, postaci biblijnej, tego samego który otrzymał 10 przykazań od Boga i wyprowadził naród Izraela z niewoli w Egipcie.

„Nikt nie pytał Mojżesza jak długo śpi”, napisał raper na swoim Instagramie. Wpis wykonany był białą czcionką na czarnym tle.

Pomimo, iż nie do końca wiadomo do czego dokładnie artysta nawiązywał swoim wpisem, niektórzy z jego fanów sądzą, iż miał on związek z otwarciem przez rapera prywatnej szkoły chrześcijańskiej w Południowej Kalifornii, pod nazwą Donda Academy.

Autor: Nicole VanDyke

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: Christian Post