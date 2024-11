Przywódcy nakazują 100 chrześcijanom opuścić wioskę

Laos: Somanid uwierzył w Chrystusa w 2000 roku. Ten siedemnastolatek natychmiast stanął w obliczu prześladowań, co zmusiło go do zmiany miejsca zamieszkania. W nowej prowincji, zbudował dom i założył rodzinę, która stała się częścią lokalnej wspólnoty liczącej ponad 100 chrześcijan. Niedawno przywódcy wioski zażądali, aby wszyscy mieszkańcy przekazali pieniądze na tradycyjną ceremonię duchową. Kiedy chrześcijanie odmówili, lokalni przywódcy ogłosili, że muszą opuścić wioskę. Somanid i inni wierzący nadal pokładają swoją ufność w Bogu i w obliczu tego zagrożenia proszą o modlitwę.

Prośmy dobrego Boga, aby wiernie kierował życiem swoich dzieci. Prośmy o pokój dla wszystkich chrześcijan z wioski Somanida, aby Bóg obdarzył ich mądrością, pokojem oraz wytrwałością w tej ciężkiej próbie.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan