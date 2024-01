Północnokoreańscy chrześcijanie dostają Biblie!

Przedstawiciele organizacji misyjnych nawiązują nowe kontakty z chrześcijanami w kościołach podziemnych i rozpowszechniają Biblie w Korei Północnej na wiele różnych sposobów, nowymi i starymi metodami.

Posiadanie Biblii lub nawet fragmentów Pisma Świętego jest w Korei Północnej niezwykle ryzykowne.

Po niedawnym spotkaniu z działającymi na miejscu przedstawicielami organizacji i północnokoreańskimi chrześcijanami, prezes Voice of the Martyrs Cole Richards powiedział: „Niewielu Koreańczyków z Północy kiedykolwiek miało dostęp do Pisma Świętego – czy choćby do podstawowego przesłania ewangelii – ponieważ inspirowany komunistyczną ideologią reżim wciąż nie ustaje w wysiłkach, by ograniczyć dostępność Biblii. Ze względu na nasze oddanie Bogu i Jego Świętemu Słowu powinniśmy być gotowi zapłacić każdą cenę, aby dostarczyć Pismo Święte Koreańczykom z Północy”.

Módlmy się za chrześcijan w podziemiu, którzy otrzymują Biblie dzięki wysiłkom odważnych chrześcijan pracujących na rzecz niesienia Słowa Bożego narodowi Korei Północnej.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan