Pastorzy głoszą Ewangelię pomimo zagrożenia życia

Głos Prześladowanych Chrześcijan wspiera grupę pastorów z gór Saura w stanie Odisha (d. Orisa) w Indiach. Pomimo nieustannych prześladowań, są oni zdeterminowani, by głosić Ewangelię w każdym miejscu, do którego są w stanie dotrzeć. Pomimo wytrwałości w głoszeniu Ewangelii, odczuwają również takie emocje jak lęk w obliczu gróźb, które są skierowane do nich czy innych pastorów.

Pastor Dhiraj (imię zmienione ze względów bezpieczeństwa) podzielił się tym, co obecnie przeżywają:

„Nasza wioska znajduje się zaledwie 25 kilometrów od miejsca, gdzie niedawno zamordowano jednego z pastorów, a ta bliskość sprawiła, że żyjemy w strachu. Był on w naszej wiosce dzień przed swoją tragiczną śmiercią, co dodatkowo spotęgowało nasz lęk. Zorganizowałem spotkanie modlitewne z trzema innymi pastorami, aby wspólnie się modlić. Pomimo niepokoju, nasza wiara pozostaje niezachwiana. Wciąż ufamy Bożemu planowi i Jego ochronie. Nasze zaangażowanie w posługę jest niezłomne, nawet w obliczu prześladowań. Moja rodzina, w tym mój syn i dwie córki, często doświadcza dyskryminacji i prześladowań z powodu naszej wiary, ale pozostajemy pełni nadziei i wierni. Wasze modlitwy i wsparcie dały nam nadzieję w tych trudnych dniach. Jesteśmy głęboko wdzięczni za Waszą zachętę i pomoc”.

Prośmy o Bożą ochronę dla pastora Dhiraja i jego rodziny. Módlmy się, by Boży pokój wypełnił ich serca.

Zdjęcie: rodzina Dhiraja

za Głos Prześladowanych Chrześcijan