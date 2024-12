Pastor oskarżony o zrujnowanie dzieciom świąt Bożego Narodzenia. Powiedział prawdę o Świętym Mikołaju

Pastor z Anglii został oskarżony o zrujnowanie Świąt Bożego Narodzenia poprzez powiedzenie grupie dzieci ze szkoły podstawowej, że Święty Mikołaj nie istnieje. Uwagi te, wygłoszone podczas lekcji religii, rzekomo doprowadziły kilku uczniów do łez i rozgniewały niektórych rodziców.

Przemawiając do klasy 10- i 11-latków w St. Faith’s Church, pastor Paul Chamberlain powiedział: „Jesteście uczniami szóstej klasy, teraz bądźmy szczerzy, Święty Mikołaj nie istnieje”, co wywołało słyszalne westchnienia i szok wśród dzieci, według The Telegraph. Podzielił się on tym faktem podczas omawiania historii Narodzenia Pańskiego.

Jak podaje „The UK Times”, niektórzy uczniowie w szkole płakali, gdy usłyszeli od niego, że to ich rodzice kupują i pakują prezenty świąteczne oraz zjadają ciasteczka zostawione dla Świętego Mikołaja, donosi The UK Times. […]

Incydent wywołał natychmiastowe skargi ze strony niektórych rodziców.

„Wiele dzieci zaczęło płakać w klasie. Moje było zdenerwowane, ale nadal wierzy, więc mam szczęście, że nadal mu nie wierzy i myśli, że stracił rozum” – powiedziała jedna z matek.

Inny rodzic, którego 7-letnie dziecko usłyszało o komentarzach pastora z drugiej ręki, nazwał uwagi pastora „absolutnie obrzydliwymi”, wyrażając zaniepokojenie tym, jak „przywrócić magię”. Rodzic dodał: „Nie chcę go nigdzie w pobliżu mojej córki. Mam nadzieję, że nigdy więcej nie pojawi się w szkole”.

Szkoła musiała wysłać e-mail do rodziców, aby ich uspokoić, zapewniając, że „wszystkie historie i legendy związane z Bożym Narodzeniem” są uznawane i że „własne przekonania rodzinne są tak samo ważne jak [chrześcijańska] historia Bożego Narodzenia”, donosi The Guardian.

Rzecznik anglikańskiej diecezji Portsmouth powiedział: „Paul przyznał, że był to błąd w ocenie sytuacji i nie powinien był tego mówić. Przeprosił szkołę, rodziców i dzieci, a dyrektor natychmiast napisał do wszystkich rodziców, aby to wyjaśnić”.

Rzecznik zauważył, że szkoła i diecezja ściśle współpracowały w celu rozwiązania tej sprawy, a druga wiadomość od dyrektora wysłana do rodziców, zawierała przeprosiny pastora.

Autor: Anugrah Kumar

Inf. za Christian Post