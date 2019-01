USA: Pastor megakościoła odbiera sobie życie

W zeszłym tygodniu, po długiej walce z chorobą psychiczną, Jim Howard, pastor kalifornijskiego megakościoła, popełnił samobójstwo.

Howard był pastorem liczącego 7 tysięcy członków Real Life Church (Kościół Prawdziwego Życia). Do jego domu wysłano zespół paramedyczny straży pożarnej hrabstwa Los Angeles, który otrzymał zgłoszenie o własnoręcznie zadanej ranie postrzałowej.

„Z ciężkim sercem potwierdzam, że w tym tygodniu personel naszego kościoła doznał tragicznej straty. W środę 23 stycznia 2019 roku, Jim Howard, ukochany pastor naszego Real Life Church, odebrał sobie życie” – napisał na Facebook’u pastor RLC, Rusty George.

„Wszyscy, którzy go znaliśmy, możemy zaświadczyć, że Jim był wspaniałym człowiekiem o głębokiej miłości do Jezusa i pasji dzielenia się Bożą łaską z każdym, kogo poznał. Jim był też wulkanem energii, zawsze szukającym nowych wyzwań i możliwości służenia innym” – pisał dalej George.

Niestety, prywatnie Howard cierpiał na problemy natury psychicznej – niektóre z nich odważnie omawiał na forum publicznym – a w ostatnich miesiącach zmagał się też z pewnymi trudnościami osobistymi. W tym tygodniu podjął tragiczną decyzję, by położyć kres swojemu bólowi. Przedstawiciele kościoła zapewniają, że wielu będzie go głęboko brakowało – jego bliskim, przyjaciołom, rodzinie RLC oraz wszystkim, którzy mieli przywilej go poznać.

Członkowie kościoła i liderzy społeczności opłakują przedwczesną śmierć Howarda.

„Jim Howard był człowiekiem z klasą” – powiedział na antenie Carl Goldman, właściciel stacji radiowej KHTS. „Miał wielkie serce dla naszej doliny. Współtworzył czuwanie przy świecach w intencji ofiar z Santa Clarita, zabitych w strzelaninie w Las Vegas, pracował też nad wieloma wydarzeniami organizowanymi przez Real Life Church w czasie Halloween. Nasze myśli i modlitwy kierujemy ku jego rodzinie i wszystkim, z którymi się zetknął. Będzie nam go brakować”.

Inni wezwali całe Ciało Chrystusa do modlitwy za Real Life Church.

„W pierwszym Liście do Koryntian 12:26, apostoł Paweł napisał: ‚Jeśli jeden członek cierpi, wszyscy cierpią razem z nim’. Ta tragedia nie jest tylko bólem Real Life Church, ale wspólnym żalem Ciała Chrystusa w naszym mieście. Jako szerzej rozumiane Ciało Chrystusa, nie szczędźmy modlitw za naszych braci i siostry z Real Life Chruch” – napisała na Facebook’u Tracy Weaver.

Howard nie jest pierwszym pastorem megakościoła z Kalifornii, który w ostatnich miesiącach popełnił samobójstwo.

W zeszłym roku, główny pastor Inland Hills, Andrew Stoecklein, odebrał sobie życie, zostawiając żonę i troje małych dzieci.

Profesor Uniwersytetu Regent i pastor RED Church, dr Jayce O’Neal, powiedział na antenie CBN News, że pastorzy nie są odporni na choroby psychiczne.

„Pastorzy są ludźmi i mają problemy jak wszyscy inni” – powiedział. „Zmagają się ze zmartwieniami; zmagają się z własnymi błędami. Myślę, że jednym z problemów, jakie widzimy, jest – jak mawiał Martin Buber – że często nie traktujemy ludzi jak ludzi, ale jak przedmioty. I traktujemy ich jak narzędzia. Ludzie przychodzą do pastorów po pomoc, ale do kogo idzie pastor, gdy sam ma problemy?”.

Zgodnie z danymi Centers for Desease Control and Prevention (Ośrodki Kontroli i Zapobiegania Chorobom), w latach 1999 – 2017, wskaźnik samobójstw w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 33 procent. Przy tak dużej liczbie Amerykanów, którzy odbierają sobie życie, samobójstwo przyczynia się do ogólnego spadku oczekiwanego wieku amerykańskiej populacji.

Samobójstwo zajmuje dziesiąte miejsce wśród głównych przyczyn śmierci w Ameryce, a niektórzy nazywają je krajowym kryzysem zdrowotnym.

Emily Jones

źródło: CBN News