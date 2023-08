Papież Franciszek, Heidi Baker: ewangelikalni i katolicy jednoczą się w Portugalii

Katolicy i ewangelikalni chrześcijanie zorganizowali w piątek ważne wydarzenia w Lizbonie w Portugalii, aby zmobilizować młodzież do służby Chrystusowi.

Papież Franciszek przebywał z pięciodniową wizytą w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie to odbywa się co trzy lata a zostało zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II w 1986 roku.

Światowe Dni Młodzieży są otwarte dla wszystkich młodych ludzi. Hasłem tegorocznego spotkania było „”Maryja wstała i poszła z pośpiechem”.

Papież Franciszek rozpoczął tegoroczne wydarzenie, mówiąc młodym ludziom: „Nie jesteście tu przez pomyłkę”, dodając, że „wszyscy jesteśmy wezwani po imieniu”.

W tym samym czasie w Portugalii odbyło się spotkanie pod nazwą The Change Lisbon. Duże wydarzenie zorganizowane 4 sierpnia na stadionie przez ewangelikalnych chrześcijan.

Nazwę stadionu w języku portugalskim „Estada du Luz” można przetłumaczyć jako „Stadion Światła”.

W piątek, zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania, organizatorzy ogłosili na Facebooku, że The Change zostało „oficjalnie wyprzedane”.

Według strony internetowej tego wydarzenia, wierzący wszystkich wyznań zgromadzili się razem, aby wypełnić Wielki Nakaz Jezusa (Mat. 28:18-20) poprzez:

Wspólne oddawanie czci Jezusowi,

Głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu nowemu pokoleniu,

Modlenie się o napełnienie Duchem Świętym,

Skupienie się w następnym pokoleniu na największej grupie demograficznej na świecie – milionach zagrożonych dzieci (Mal. 4:6)

Rozpoczęcie dekady ewangelizacji przez „uczniów-misjonarzy” zaangażowanych w wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Oto część zaangażowanych liderów w to wydarzenie:

Katolicy:

Papież Franciszek

Kardynał Raniero Cantalamessa

Pino Scafuro, moderator generalny Charis, umieścił wydarzenie The Change na stronie internetowej Charis

Jonathan Roumie, aktor wcielający się w postać Jezusa w filmie The Chosen

Lonnie Frisbee (film Jesus Revolution)

Patrick Reis, współzałożyciel Encounter School of Ministry.

Henry Cappello, założyciel Global 2033

Matteo Calisi i Bruno Ierullo z United in Christ Global

Anton Tompolski, Charis International

Ewangelikalni:

Stacey Campbell, założycielka Shiloh Global, która od dwóch dekad służy zarówno katolikom, jak i ewangelikalnym, pomagając organizować i mobilizować liderów

Rodrigues Pereira – Stowarzyszenie Rodrigues Pereira, promotor programu The Change

Nicky Gumble (twórca kursu Alpha), twórca aplikacji You Version Bible

Bill Johnson i Kris Vallatton z Kościoła Bethel w Redding, CA

Mike Bickle, założyciel Międzynarodowego Domu Modlitwy w Kansas City

Pedro Adao, założyciel 100X i The Challenge Guy

Tony Kim z HIM Harvest International Ministries

Lou Engel, orędownik przebudzenia i współzałożyciel The Call, ruchu modlitwy i postu odpowiedzialnego za gromadzenie setek tysięcy na całym świecie.

Heidi Baker z Iris Ministries

Patricia King

Liderzy uwielbienia, którzy mieli wystąpić:

Matt Maher, Ana Paula Valadão, Israel Houghton, Allesandro Vilas Boas, Taya i Laura Souguellis.

żródło: CBN News

Od redakcji:

Wiadomość została opublikowana przed wspomnianym wydarzeniem. Być może pewne zmiany miały miejsce.