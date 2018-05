Pakistan: Sąd Najwyższy rozpatruje ponownie sprawę Asi Bibi

Prezydent Sądu Najwyższego Pakistanu, Saqib Nisar, oświadczył w sprawie skazanej na śmierć Asii Bibi, że podejmie decyzję „wkrótce”. W ten sposób wyraził nadzieję, że dziewięcioletnia kara pozbawienia wolności matki dwojga dzieci wkrótce dobiegnie końca.

„Ona jest podekscytowana i pełna nadziei”

Katolicki serwis informacyjny UCAN cytuje Nisara słowami skierowanymi do prawnika Azji Bibi: „Bądźcie gotowi, Saif ul Malook. Wkrótce zamknę jej sprawę i sam będę przewodniczył posiedzeniu”. Malook skomentował nieoczekiwaną wiadomość: „Rodzina Bibi i wszyscy, którzy znają jej historię cierpienia, są podekscytowani wiadomością, że jej wołanie zostanie wkrótce wysłuchane”.

Podczas poprzedniej rozprawy apelacyjnej Sąd Najwyższy w Lahore potwierdził wyrok śmierci Bibi. Asia ponownie odwołała się do Sądu Najwyższego Pakistanu, ale ostatni proces został odroczony 20 miesięcy temu z powodu protestów. W 2014 roku Sąd Apelacyjny wykorzystał tę sprawę jako okazję do zwrócenia się do rządu pakistańskiego o zmianę systemu prawnego; powinno to w przyszłości utrudnić postawienie zarzutów o bluźnierstwo. Tylko Pakistański Sąd Najwyższy może uchylić wyrok śmierci dla Bibi.

Joseph Nadeem, przyjaciel rodziny i szef fundacji edukacyjnej w Lahore, odwiedził Asię w więzieniu dla kobiet Multan po tym jak ujawniły się najnowsze wiadomości. „Ona podekscytowana i pełna nadziei, reagowała z wielką wiarą i chwaliła Boga” – powiedział włoski dziennik La Stampa. Jego zdaniem jest ona w dobrym zdrowiu.

Zaniepokojenie reakcją muzułmańskich konserwatystów

W listopadzie protesty przeciwko ewentualnej reformie prawa zatrzymały życie publiczne w stolicy Islamabadu. Chociaż międzynarodowa presja na rząd, aby zmienił swoje ustawodawstwo, rośnie, konserwatywne grupy muzułmańskie nadal zdecydowanie odrzucają tę propozycję.

W związku z decyzją o rozpatrzeniu odwołania Asi Bibi, sędzia Nisar ponownie nakazał Malookowi ochronę policyjną. W 2010 roku zamordowano dwóch wybitnych polityków pakistańskich po publicznym przemówieniu w obronie Asii Bibi.

Specjalny przedstawiciel UE ds. wolności wyznania i przekonań, Jan Figel, uczynił z uwolnienia Asi Bibi warunek wstępny odnowienia przez UE przywilejów eksportowych dla Pakistanu podczas wizyty w Pakistanie w grudniu zeszłego roku.

W Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors Pakistan zajmuje obecnie piąte miejsce (w poprzednim roku: 4) wśród krajów, w których prześladuje się chrześcijan za ich wiarę.

Źródła: World Watch Monitor, Open Doors

Prosimy, módlcie się za Asie Bibi i jej rodzinę:

Dziękujemy Jezusowi za nieoczekiwany zwrot w procesie apelacyjnym.

Módlmy się o dobre wyniki procesu, aby Asia Bibi mogła wkrótce połączyć się ze swoją rodziną na wolności.

Módlmy się o ochronę wszystkich zagrożonych przed atakami i napadami.