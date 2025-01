Pakistan: Rząd wykorzystuje prawo o bluźnierstwie do aresztowań chrześcijan

Pakistańskie prawo dotyczące bluźnierstwa* nadal stanowi narzędzie prześladowań chrześcijan. „Każdego tygodnia mamy co najmniej jeden przypadek niesłusznego oskarżenia chrześcijanina” – powiedział jeden z naszych współpracowników. Dwóch 18- letnich chłopców, Tabish i Kalu, zostało oskarżonych o pocięcie fragmentów Koranu i wykorzystanie ich jako konfetti. Młodzi chrześcijanie są zmuszeni ukrywać się. Syn pastora, który również został oskarżony o uczestnictwo w tym zdarzeniu został aresztowany. Jednak policja zwolniła go, gdy okazało się, że nie miał z tym nic wspólnego. Dwie chrześcijanki, Sonia i Samia, również zostały oskarżone o bluźnierstwo, gdy w sierpniu br. miały rzekomo wrzucić części Koranu do kosza. Zarzut ten wiąże się z karą śmierci. „Prawo o bluźnierstwie jest niczym miecz wiszący nad kościołem” – stwierdził jeden z pracowników, prosząc chrześcijan o modlitwę za oskarżonych braci i sióstr oraz o ochronę dla pakistańskich chrześcijan.

Prośmy naszego Boga aby chronił Sonię, Samię, Tabisha, Kalu oraz syna pastora, przed krzywdą i fałszywymi oskarżeniami. Dziękujmy Bogu, że opresyjne prawo, nie jest w stanie przemóc Kościoła Chrystusowego. Módlmy się o wierność i ufność dla pakistańskich chrześcijan, jednocześnie dziękując Bogu Ojcu za ich wiarę w obliczu prześladowań.

* Zdaniem Amnesty International pakistańskie prawo o bluźnierstwie jest szerokie, niejasne i represyjne. Jest w nieproporcjonalny sposób nakierowane na mniejszości religijne i wykorzystywane do preparowania fałszywych oskarżeń dla celów prywatnych wendet.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan