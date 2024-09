Pakistan: Kolejna rodzina uwolniona z niewoli

W pierwszej połowie lipca udało nam się wykupić z niewoli kolejną rodzinę w Pakistanie. Fiaz spędził na niewolniczej pracy w cegielni 20 lat, większą część swojego życia. Jako niewolnik zmuszany był do wyrzeczenia się wiary w Chrystusa, a jego żona – piękna młoda kobieta, doświadczała również molestowania. Mają pięcioro dzieci, a część z nich to córki. Fiaz i jego żona bali się o ich życie, ponieważco jakiś czas w cegielniach dochodzi do porwań lub gwałtów).

Teraz przed tą rodziną trzy miesiące zasłużonego odpoczynku, w trakcie którego mają przede wszystkim zadbać o zdrowie. Czeka ich też intensywna nauka podczas kursu alfabetyzacyjnego dla dorosłych, gdyż oboje są niepiśmienni.

Chwała Panu za to, ze mogliśmy podjąć odpowiednie działania i że sam proces uwolnienia przebiegł bezpiecznie! Rodzina Fiaza dzięki Twojej pomocy jest wolna nie tylko w Chrystusie, ale też tu na ziemi. Dziękujemy za to, że wspierając Głos Prześladowanych Chrześcijan pomagasz nam wykupić z niewoli kolejne rodziny w Pakistanie!

za Głos Prześladowanych Chrześcijan