Pakistan: Chrześcijanka, matka czworga dzieci, skazana na śmierć

Czterdziestoletnia Shagufta Kiran we wrześniu 2020 r. została oskarżona przez muzułmanina o rozpowszechnianie bluźnierczych treści na grupie WhatsApp. We wrześniu tego roku sąd w Islamabadzie skazał ją na śmierć. Rodzina zamierza odwołać się od wyroku i walczyć o jej uwolnienie. Prosimy o modlitwę w intencji więzionej kobiety.

Aresztowanie

Shiraz Ahmad Farooqi, który złożył donos we wrześniu 2020 r., był członkiem tej samej grupy WhatsApp, do której należała Shagufta Kiran. 21 lipca 2021 r. oficjalnie wniesiono sprawę przeciwko kobiecie do Centrum Zgłaszania Cyberprzestępstw w Islamabadzie. Została ona między innymi oskarżona o naruszenie artykułu 295-A i 295-C pakistańskiego prawa o bluźnierstwie. Tydzień później, 29 lipca, została aresztowana wraz z dwojgiem z czworga dzieci (wówczas w wieku 10 i 12 lat) i mężem. Po krótkim zatrzymaniu mąż i dzieci zostali zwolnieni, a Shagufta natomiast pozostała w areszcie i stanęła przed sądem. 18 września 2024 r. została uznana za winną i skazana przez sędziego Afzala Majokę.

Sąd skazał Shaguftę na podstawie art. 295-C ustawy o bluźnierstwie, która przewiduje karę śmierci i grzywnę w wysokości 300 000 rupii (około 1000 euro). Została również skazana na podstawie art. 11 ustawy o zapobieganiu cyberprzestępczości, która przewiduje karę pozbawienia wolności na 7 lat i grzywnę w wysokości 100 000 rupii (około 330 euro).

Pamięć o Asii Bibi

Rodzina planuje odwołać się od wyroku do Sądu Najwyższego. Shagufta przebywa obecnie w więzieniu Adiala w Rawalpindi, gdzie jest przetrzymywana w izolatce. Istnieje obawa, że jej życie jest poważnie zagrożone. Znane są przypadki, kiedy osoby oskarżone o bluźnierstwo, traciły życie w wyniku linczu.

Proces przeciwko Shagufcie Kiran przywołuje wspomnienia o Asii Bibi, która została skazana na śmierć i spędziła ponad dziewięć lat w więzieniu, zanim została ostatecznie uniewinniona w styczniu 2019 r. Dziesiątki tysięcy chrześcijan w kraju i na całym świecie modliło się o uwolnienie matki pięciorga dzieci.

Według amerykańskiej Komisji ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej od 1987 r. w Pakistanie o bluźnierstwo oskarżono ponad 2100 osób.

za Open Doors, Polska