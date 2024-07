Otwarciu Igrzysk Olimpijskich towarzyszyła parodia „Ostatniej Wieczerzy”

Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu została skrytykowana za parodię Ostatniej Wieczerzy z udziałem drag queens.

Ponad tuzin drag queens pozowało wzdłuż stołu w scenie przypominającej słynny obraz Leonarda da Vinci, który przedstawia ostatni posiłek Jezusa z uczniami przed jego egzekucją.

Podczas sceny, transmitowanej na żywo w piątkowy wieczór ze skąpanego w deszczu Paryża, można było zobaczyć drag queens wijące się sugestywnie wzdłuż stołu po obu stronach kobiety, która wydawało się, że reprezentuje Jezusa. Stoi ona nieruchomo w centrum, nosząc nakrycie głowy przypominające aureolę i trzymając ręce w kształcie serca.

Scena wywołała negatywną reakcję w mediach społecznościowych, a szczególnie krytykowano ją za to, że wydaje się, że występuje na niej również dziecko.

Dyrektor generalny Brytyjskiego Aliansu Ewangelicznego, Gavin Calver, powiedział, że chociaż ma nadzieję, że Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą wielkim sukcesem, nazwał to przedstawienie „całkowicie nieczułym, niepotrzebnym i obraźliwym”.

„Jednak naprawdę przerażające było to, że chrześcijaństwo było tak otwarcie wyśmiewane podczas ceremonii otwarcia z niewiarygodnie tandetnym przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy” – napisał na X.

Dyrektor generalny Tesli, Elon Musk, który niedawno nazwał siebie „kulturowym chrześcijaninem”, napisał na X, że występ był „wyjątkowo lekceważący dla chrześcijan”, dodając w innym poście: „Chrześcijaństwo stało się bezzębne”.

Niektórzy komentatorzy w mediach społecznościowych nazwali scenę „przebudzoną”, podczas gdy inni sugerowali, że organizatorzy nie wyśmiewaliby islamu w ten sposób.

Amerykański biskup katolicki Robert Barron nazwał to „rażącą kpiną z Ostatniej Wieczerzy” i zapytał, dlaczego Francja odczuwała potrzebę „wyśmiewania tego bardzo ważnego momentu w chrześcijaństwie” podczas okazji, która miała pokazać to, co najlepsze w kulturze tego kraju. Następnie powiedział, że kultura Francji „jest bardzo mocno zakorzeniona w chrześcijaństwie”.

„Czy kiedykolwiek odważyliby się szydzić z islamu w podobny sposób? Czy kiedykolwiek marzyliby o wyśmiewaniu w tak rażący, publiczny sposób sceny z Koranu? Wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie” – powiedział w filmie opublikowanym na X.

Podcaster ks. Daniel French odpowiedział na post biskupa, wzywając arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego do wydania podobnego oświadczenia.

„Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich kpi z chrześcijaństwa i Ostatniej Wieczerzy w sposób, w jaki nigdy nie miałoby miejsca w przypadku żadnej innej religii” – powiedział.

Źródło: Christian Today