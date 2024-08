Opuścili ojca, zabrali mu gospodarstwo bo uwierzył w Chrystusa

Laos: Gdy Dong uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, jego dorośli synowie rozgniewali się, że poszedł drogą, która w ich mniemaniu jest obcą religią. Wyprowadzili się z domu, przejmując jego pola, a także zapasy niezbędne do funkcjonowania gospodarstwa. W ten sposób pozostali go bez możliwości uprawy ziemi i zarabiania na życie. Dong odwołał się do naczelnika wsi, ale ten powiedział, że zainterweniuje, jeśli porzuci on swoją chrześcijańską wiarę. Dong jednak nie chciał wyrzec się wiary w Chrystusa. Odrzucenie przez rodzinę i społeczność to częsta forma prześladowania w Laosie.

Dziękujmy Bogu za Donga, za jego życie, wiarę i nadzieję w Panu Jezusie Chrystusie. Niech Bóg umocni go w swojej miłości, otoczy go i zabezpieczy, nakarmi, okryje i zachowa.

Dziękujmy za świadectwo wiary Donga wobec swoich synów, naczelnika wsi i innych mieszkańców. Niech to świadectwo pomnoży Bożą chwałę w Imieniu Jezusa, by kolejne osoby poznały Jego miłość i były wolne od mocy grzechu i śmierci. Chwała Bogu za Jego łaskę!

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. W Nim wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości…” Efezjan 1,3-4

za Głos Prześladowanych Chrześcijan