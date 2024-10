Rodzina Georgiety oddawała cześć demonicznym duchom na obszarze, na którym podobno wciąż dochodzi do składania ofiar z ludzi. Kiedy Georgieta została chrześcijanką, odmówiła udziału w okultystycznych rytuałach, więc rodzice wyrzucili ją z domu. Bezdomna kobieta zamieszkała z pastorem i jego rodziną. Później ojciec Georgiety zachorował, a jej rodzina planowała złożyć ją w rytualnej ofierze, mając nadzieję, że to uzdrowi ojca. Georgieta uciekła, ale kiedy jej ojciec zmarł z powodu choroby, jej matka obwiniła ją o jego śmierć. Następnie zaatakowała i próbowała zabić córkę. Chrześcijanka musiała uciekać z rodzinnego miasta. Obecnie mieszka w bezpiecznym miejscu, gdzie ma dostęp do biblijnego nauczania. Podjęła również szkolenie, aby w przyszłości zostać krawcową.

Módlmy się, aby Pan Bóg dalej ochraniał Georgietę przed jej rodziną. Prośmy, aby w nowym miejscu mogła rozpocząć nowe życie, z coraz większym poznaniem Jezusa Chrystusa, a także z sercem napełnionym miłością i przebaczeniem wobec członków rodziny. Przynośmy również przed tron Bożej łaski rodzinę Georgiety, aby również mogła doświadczyć Bożego miłosierdzia i uwolnić się z demonicznej ciemności.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan