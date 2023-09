Odkrycia w starożytnym Szilo, biblijnym miejscu przebywania Arki Przymierza i Przybytku

Szilo, Samaria. Kilka lat temu, CBN News po raz pierwszy donosiło o ekscytujących odkryciach z miejsca wykopalisk w starożytnym Szilo.

Z biblijnej Księgi Sędziów dowiadujemy się, że Szilo było ważnym miejscem w historii Izraelitów po ich przybyciu do Ziemi Obiecanej.

Dzisiaj, miejsce wykopalisk archeologicznych dostarcza kolejnych odkryć, dzięki którym historie biblijne wracają do życia.

W 2019 roku, CBN News rozmawiało z dr Scottem Striplingiem, dyrektorem wykopalisk prowadzonych w starożytnym Szilo. W tym roku, Stripling rozwinął nasze rozumienie wydarzeń tego miejsca, odkąd po raz pierwszy zapoznaliśmy się z tym projektem.

„W pierwszym sezonie, nasze hipotezy dopiero się formułowały” – powiedział. „Myśleliśmy, że mamy tu ogromny budynek z okresu Przybytku. Od tamtej pory, zeszliśmy w dół, około pięciu metrów, może sześć metrów w niektórych miejscach, i teraz możemy widzieć tu różne konstrukcje, i rzeczywiście możemy powiedzieć, że z dużym prawdopodobieństwem to brama, do której odnosi się Biblia. A to coś naprawdę wielkiego”.

Zapytaliśmy Striplinga, co się stało przy bramie i dlaczego jest ona tak ważna.

„Biblia mówi, że Heli, ówczesny najwyższy kapłan, jest w bramie Szilo, gdy dostaje wiadomość o zabraniu Arki Przymierza i zabiciu swoich synów” – powiedział. „Upada do tyłu i umiera w bramie. To funkcja wspomniana w Biblii, dlatego byliśmy bardzo ciekawi, czy na nią trafimy”.

Szilo to nie tylko miejsce, w którym żył i umarł Heli, ale też miejsce, w którym Jozue podzielił Ziemię Obiecaną między 12 plemion Izraela, Anna modliła się o syna, który później stał się prorokiem Samuelem, i gdzie przez prawie czterysta lat stał Przybytek PANA.

Stripling oprowadził nas po miejscu wykopalisk i zabrał do być może najważniejszego odkrycia.

„Tutaj przychodziłeś, by spotkać się z Bogiem” – powiedział Stripling, spacerując po obszarze.

„Przez następne trzysta lat Jeruzalem pozostaje miastem pogańskim” – mówił dalej. „Arka już tu jest. Przybytek tu jest, i właśnie tu przychodziłeś, by spotkać się z Bogiem”.

Zapytaliśmy Striplinga, czy jego zdaniem rzeczywiście odnaleziono Przybytek. „Nie jestem gotów odpowiedzieć, że wiem z całą pewnością” – odparł. „Powiem, że to, co mamy, to budynek, który odpowiada wymiarom Przybytku. Pochodzi z okresu Iron One, który jest okresem Przybytku z czasów Helego i Samuela, i faktycznie Chris, w tej chwili stoisz na tym murze”.

„Cały ten obszar jest masywnym, ogromnym budynkiem. Rozpościera się w kierunku wschodnio-zachodnim i jest podzielony w proporcji dwa do jednego, tak jak był podzielony Przybytek” – wyjaśnił Stripling.

Stripling pokazał, w którym miejscu znajdowałoby się Święte Świętych i Arka Przymierza, gdyby teoria archeologów była słuszna. (…)

„Co z tego wynoszę, to że Bóg zrobił coś w historii. Zapisał to dla nas w Biblii. Mamy tu dowód. Czymś wspaniałym w naszej wierze jest to, że można zadawać jej pytania” – stwierdził Stripling. „Boże ego nie jest zranione. Ludzie mają pytania, widzowie je mają, i to jest szczere. Trzeba je wyrażać, zapraszam ludzi, by spojrzeli na dowody, a jeśli dali się przekonać, że Biblia jest mitologiczna, a nie historyczna, zachęcam, by przyjrzeli się temu, co znajdujemy tu w Szilo. Niech czytają tekst, modlą się i niech sami zdecydują. Tutaj Biblia wraca do życia. Tym właśnie się zajmujemy. Nie tylko przechodzimy przez Biblię, przekopujemy ją tu, w starożytnym Szilo”.

„Gdy kopiemy w ziemi, dosłownie widzimy dowody na to, jak wyglądało życie w czasach biblijnych” – dodał. (…)

Dźwięk szofaru oznacza koniec dnia pracy. Sygnalizuje koniec tegorocznego wkopu, jednak pracownicy wykopalisk spodziewają się tu wrócić, by kopać przez kolejne kilka lat.

Autor: Chris Mitchell

Źródło: CBN