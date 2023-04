Obwinianie Żydów za ukrzyżowanie Jezusa jest „absurdalne”

Pastor Greg Laurie ze zboru Harvest Christian Fellowship odniósł się do długo dyskutowanej kwestii o odpowiedzialności Żydów za ukrzyżowanie Jezusa, i wyjaśnił, dlaczego obwinianie ich jest „absurdalne”.

W niedawnym odcinku „The Glenn Beck Podcast”, Laurie powiedział, że diabeł wszedł w serce Judasza, prowadząc go do wykonania jego dzieła, i podkreślił, że ukrzyżowanie było częścią Bożego planu złożenia na Jezusa grzechów świata.

„Dlatego to tak absurdalne, gdy ludzie mówią: ‘Naród żydowski jest odpowiedzialny za ukrzyżowanie Jezusa’. Ja jestem odpowiedzialny za ukrzyżowanie Jezusa. Moje grzechy zaprowadziły Go na krzyż” – powiedział ewangelista i pastor Harvest Christian Fellowship, kościoła z placówkami w Kalifornii i na Hawajach.

Laurie powiedział, że to Bóg koordynował ukrzyżowanie, które było „dziwnym wydarzeniem w historii”, gdy diabeł i Bóg Ojciec działali ku temu samemu celowi, chociaż z innych pobudek.

Pytanie o odpowiedzialność za śmierć Jezusa stało się też tematem dyskusji w 2004 roku, gdy na ekrany kin weszła „Pasja Chrystusa” Mela Gibsona. Film wzbudził obawy wśród Żydów o możliwość podsycenia antysemityzmu.

W odpowiedzi na obawy, pastor Mark H. Creech napisał w felietonie opublikowanym przez The Christian Post, że zaobserwowany w tamtym czasie wzrost europejskiego antysemityzmu był w dużej mierze związany z konfliktem między palestyńskimi Arabami i Izraelem, i nie miał żadnego związku z żarliwym zapałem dla chrześcijaństwa.

Dla zbawienia świata

Cytując Biblię, Creech napisał, że Bóg w swojej suwerenności zamierzył śmierć Jezusa nie tylko dla odkupienia Izraela, ale też dla zbawienia świata.

Creech przytoczył słowa Hala Lindseya, który powiedział: „Jeśli chodzi o pytanie: ‘Kto jest winny śmierci Jezusa’, skoro Mesjasz Jezus przyszedł po to, by umrzeć dla zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, cała ludzkość musi być odpowiedzialna za Jego śmierć”.

„Co więcej, jeśli poznasz łaskę Boga w Jego planie odkupienia, musisz zaakceptować oskarżenie mówiące o własnej winie za śmierć Chrystusa. Musisz zobaczyć to osobiście. Cierpienie, jakie zniósł, było karą, która należała się tobie. Musisz dojść do miejsca, w którym uznasz swoje własne, całkowite, duchowe bankructwo; że to twój grzech był tym, co zaprowadziło Jezusa na krzyż. Musisz sobie uświadomić, że brud twojej duszy jest w oczach Boga tak ohydny, że mogłeś zostać zbawiony tylko dzięki ofierze Chrystusa za ciebie”.

W czasie wywiadu Glenna Becka z pastorem Laurie, obaj rozmówcy zastanowili się też nad możliwością kolejnej „Rewolucji Jezusa” we współczesnym świecie.

Nowy film „Jesus Revolution” przedstawia życie Laurie w latach 70-tych ubiegłego wieku w czasie, gdy wielu młodych ludzi z West Coast szukało prawdy i sensu, inicjując kontrkulturowy ruch, który do dzisiaj wywiera wpływ na amerykański kościół.

W niedawnym felietonie dla CP, Laurie zastanowił się nad wielkim, duchowym przebudzeniem lat 70-tych, znanym jako „Jesus Movement”, i jego cudowny wpływ na amerykańską historię. Podobieństwa, jakie zauważył między czasem tego ruchu, a dniem dzisiejszym, sugerują, że na horyzoncie może być kolejne transformacyjne, duchowe przebudzenie.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post