Przenieś się do Stumilowego Lasu i znów spotkaj ulubionych bohaterów z dzieciństwa: Kubusia Puchatka, Krzysia, Prosiaczka, Tygryska, Kłapoucha i resztę przyjaciół.

Te ciepłe, zabawne historie to ponadczasowe lekcje przyjaźni, pokazujące siłę dziecięcej wyobraźni. Nieważne, czy masz 5 czy 55 lat. Nowe przygody Kubusia Puchatka to obowiązkowa lektura rozchmurzająca w każdym wieku.

Oficjalna kontynuacja klasycznych opowiadań A.A. Milne’a w wykonaniu najlepszych współczesnych pisarzy dla dzieci z nowymi pięknymi ilustracjami w stylu E.H. Sheparda i w znakomitym tłumaczeniu Michała Rusinka.

Informacje techniczne:

Tłumaczenie: Michał Rusinek

Oprawa twarda

Liczba stron: 136

Wydawnictwo: Znak emotikon

Rok wydania: 2017

Tytuł: Nowe przygody Kubusia Puchatka

Najlepszy miś na świecie ma 91 lat!

Urodziny obchodził 18 stycznia, podobnie jak A.A. Milne, autor książek o Kubusiu Puchatku, których na całym świecie sprzedano ponad 50 milionów egzemplarzy. Ukochany przez młodsze i starsze dzieci, zwany Misiem o Bardzo Małym Rozumku, najsłynniejszy mieszkaniec Stumilowego Lasu jest jedną z najlepiej zarabiających fikcyjnych postaci w historii (kwotą większą niż 6 miliardów dolarów może pochwalić się tylko Myszka Miki). Kubuś Puchatek ma nawet swoją gwiazdę w Hollywood Hall of Fame.

Kalendarium

1926 – ukazuje się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku zatytułowana po prostu „Kubuś Puchatek” (tytuł oryginału: Winnie-the-Pooh)1928 – pojawia się drugi tom przygód Kubusia i jego przyjaciół, „Chatka Puchatka” (The House at Pooh Corner)

6 stycznia 1930 – przeprowadzka do USA: Stephen Slesinger wykupuje od A.A. Milne’a prawa do Kubusia Puchatka (w tym licencję na wykorzystanie wizerunku misia) na USA i Kanadę

1932 – Pierwszy występ Kubusia w czerwonym podkoszulku; pojawiają się kolorowe ilustracje z bohaterami ze Stumilowego Lasu; ich autorem jest Stephen Slesinger

1938 – pierwsze polskie wydanie książki „Kubuś Puchatek” oraz „Chatka Puchatka” w tłumaczeniu Ireny Tuwim

1940 – Agnes Brush tworzy pierwszą pluszową maskotkę z Kubusiem w czerwonym podkoszulku

1966– Kubuś wkracza na srebrny ekran; Walt Disney wykupuje prawa do postaci misia, powstaje pierwsza animacja o przygodach Kubusia Puchatka: „Kubuś Puchatek i miododajne drzewo” (Winnie the Pooh and the Honey Tree) 2002 – Kubuś Puchatek króluje na szczycie listy najcenniejszych fikcyjnych charakterów

2003 – Kubuś Puchatek pojawia się na 7 miejscu w zestawieniu BBC The Big Read, które zawiera ulubione powieści wszech czasów

2006 – Kubuś Puchatek odebiera gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, co równocześnie zaznacza fakt osiemdziesiątych urodzin bohatera

2008 – zbiór oryginalnych ilustracji zostaje sprzedany na aukcji Sotheby’s w Londynie za kwotę ponad 1,2 miliona funtów

2011 – na ekranach kin pojawia sięostatni pełnometrażowy film Disneya o przygodach Kubusia Puchatka, „Kubuś i przyjaciele” (na podstawie wszystkich wydanych do tej pory książek o Kubusiu Puchatku)

2016 – w dziewięćdziesiąte urodziny Kubusia Puchatka i królowej Elżbiety II opublikowane zostaje nowe opowiadanie: „Winnie the Pooh Meets the Queen”; w książce pojawia się nowa postać – Pingwinek

2016 – zostaje wydana oficjalna kontynuacja przygód Kubusia Puchatka, „The Best Bear in All the Word”, zbiór czterech opowiadań, których autorami są: Paul Bright, Jeanne Willis, Kate Saunders i Brian Sibley; książka ukazuje się w dziewięćdziesiątą rocznicę pierwszego wydania „Kubusia Puchatka” w 1926 roku.

29.03.2017 – premiera książki „Nowe przygody Kubusia Puchatka” (polskie wydanie „The Best Bear in All the Word”) w tłumaczeniu Michała Rusinka