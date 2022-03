Nigeria: Rodzina misjonarzy okradziona przez uzbrojonych intruzów

Do domu misjonarza związanego z Evangelical Church Winning All, w środkowej Nigerii, wtargnęli uzbrojeni intruzi. Misjonarz służy głównie wśród nigeryjskiej społeczności Fulbe. Napastnicy, którzy w środku nocy dostali się do domu rodziny Bello, zażądali pieniędzy i kluczyków do dwóch stojących na zewnątrz motocykli. Żądali też pieniędzy od żony misjonarza i ich dorosłej córki, która przyjechała z wizytą, również związanej ze służbą.

Ostrzeżenie

Zamieszanie usłyszał sąsiad, który przyszedł na pomoc, konfrontując się z jednym z napastników, który zaatakował go maczetą i poranił. W momencie konfrontacji misjonarz uciekł, a złodzieje zabrali pieniądze i motocykle i zbiegli, rzucając żonie ostrzeżenie, że wrócą, jeśli jej mąż nie przestanie głosić nauk biblijnych. Jeden z motocykli porzucili; całą resztę, tj. pieniądze, drugi motocykl i inne rzeczy zabrali i uciekli.

Obawiając się o bezpieczeństwo rodziny, partnerzy misji przenieśli ich w inne miejsce, gdzie mogą zregenerować się po szoku. Atak wyglądał na zamierzony, dlatego misjonarz i jego rodzina nie wiedzą, czy będą mogli jeszcze wrócić do domu. Zapewniono im tymczasową pomoc finansową, ponieważ wszystkie pieniądze im ukradziono.

Módlmy się…

Chwalmy Boga za ochronę życia tej rodziny i ich odważnego sąsiada, który bez wahania przyszedł im na pomoc. Módlmy się, by mężczyzna szybko i w pełni wrócił do zdrowia po doznanych w ataku obrażeniach.

Niech nasz niebiański Ojciec napełni tych wierzących siłą i pewnością w czasie, gdy dochodzą do siebie po szokującym zajściu.

Módlmy się, by otrzymali potrzebną pomoc w zakresie praktycznym i psychologicznym. Módlmy się o dalszą służbą w Bożym imieniu wśród nigeryjskiej społeczności Fulbe. Niech Boża łaska dotrze też do samych sprawców niedawnej kradzieży dzięki przesłaniu o Jego odkupieńczej miłości i wiecznym zbawieniu.

Źródło: The Voice of the Martyrs Canada

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

