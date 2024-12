Nieznany los trzech chrześcijan uwięzionych w Iranie

We wrześniu 2024r. trzech chrześcijan zostało aresztowanych w Nowszahr na wybrzeżu Morza Kaspijskiego w północnym Iranie. Ich los jest nieznany.

Jahangir Alikhani, Hamed Malamiri i Gholam Eshaghi (na zdjęciu od lewej) zostali wcześniej aresztowani w Boże Narodzenie w 2023 r. pod zarzutami związanymi z wiarą chrześcijańską i oczekiwali na wynik procesu, gdy agenci wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej aresztowali ich 23 i 24 września. Przed aresztowaniem, służby rządowe dokonały gruntownego przeszukania ich domów.

Najprawdopodobniej chrześcijanie zostali przetransportowani do więzienia w Sari, stolicy prowincji Mazandaran. Od czasu aresztowania, rodziny nie miały z nimi żadnego kontaktu. Trzej mężczyźni byli wśród dwudziestu chrześcijan aresztowanych przez uzbrojonych agentów Ministerstwa Wywiadu w Nowsahr i pobliskim Chalus podczas skoordynowanych nalotów 26 grudnia 2023r. Pracownicy służb rządowych nagrali wówczas film, na którym widać jak konfiskują przedmioty osobiste, w tym dokumenty tożsamości, Biblie i inną literaturę chrześcijańską. Część zatrzymanych chrześcijan została zwolnionych tego samego dnia, ale co najmniej dziewięciu z nich (w tym Jahangir, Hamed i Gholam) przewieziono do aresztu w Sarii, gdzie zostali poddani przesłuchaniom.

Podczas dalszych przesłuchań, chrześcijanie zostali oskarżeni o „zakładanie kościołów domowych”, „propagowanie chrześcijaństwa” oraz „wyznawanie religii zakłócającą świętą religię islamu”.

Wszyscy zostali zwolnieni za kaucją. Zakazano im opuszczanie Iranu przez najbliższe sześć miesięcy. W maju kilku członków rodzin aresztowanych chrześcijan zostało wezwanych na przesłuchania, podczas których byli zastraszani, obrażani, a jedna z kobiet została podobno pobita. Źródła pozwalają stwierdzić, że przesłuchujący próbowali wymusić od członków rodzin przyznanie się do utrzymywania kontaktów z obcymi krajami lub zagranicznymi organizacjami chrześcijańskimi.

27 sierpnia 2024r., czternastu chrześcijan (w tym Dżahangir, Hamed i Gholam) zostało wezwanych do Prokuratury w Nowszahr, aby przedstawili swoją obronę wobec zarzutów „współpracy z wrogimi państwami przeciwko Islamskiej Republice Iranu” oraz „propagandy skierowanej przeciwko Islamskiej Republice Iranu i znieważenia świętości religii islamu”.

Dziękujmy Panu za tą błogosławioną pewność, że zawsze otacza swoje dzieci Ojcowską opieką, wie gdzie znajdują się również nasi bracia, i według swoich obietnic nie porzuci ich, ani nie zostawi samych nawet na moment. Prośmy Boga by dodawał im potrzebnej odwagi, siły oraz nadziei pamiętającej o tym, że to On prowadzi każdy ich krok, mając we wszystkim swój zamysł.

