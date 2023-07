Niespieszne życie – Alan Fadling

Jestem uzależnionym od prędkości, będącym na odwyku.

Poczynając od tego wyznania, pastor Alan Fadling, opisuje swoją podróż z drogi ekspresowej do rytmów Jezusa.

Opierając się na ramach ziemskiego życia Jezusa, Fadling pokazuje w jaki sposób „od-pospieszanie” samych siebie ma zasadnicze znaczenie dla naszego rozwoju duchowego w takich kluczowych obszarach jak opieranie się pokusie, troska o innych, modlitwa i czynienie uczniami.

Fadling potwierdza, że wszyscy jesteśmy powołani do pracy, a produktywność nie jest grzechem – nasz upadek może być wynikiem nastawienia stojącego za pracą. Jak więc znaleźć równowagę między poczuciem powołania, a wezwaniem do odpoczynku? „Niespieszne życie” prezentuje jeden ze sposobów, by to osiągnąć. Nowe wydanie zawiera przewodnik do studium w grupie oraz do samodzielnych przemyśleń.

Alan Fadling jest założycielem i przewodniczącym organizacji Unhurried Living [Niespieszny Sposób Życia]. Jest też dziekanem ds. szkolenia prowadzonego w ramach dwuletniego procesu formacji duchowej i rozwoju przywództwa The Journey [Podróż].

Dane książki:

Tytuł: Niespieszne życie. Naśladując rytmy Jezusa w pracy i w odpoczynku.

Autor: Alan Fadling

Stron: 242

Format: 140 x 210 mm

Okładka: miękka

Wydawca: ChIB

Do kupienia m.in. w księgarni Dobry Skarbiec.