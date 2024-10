Melania Trump wzmocniła swoje poparcie dla aborcji

Była pierwsza dama USA Melania Trump podwaja swoje poparcie dla aborcji, zapewniając, że jej mąż, były prezydent Donald Trump, wiedział o jej stanowisku w tej sprawie od czasu ich pierwszego spotkania i zachęcał ją do bycia autentyczną w nowych wspomnieniach.

Melania Trump udzieliła wywiadu Mari Bartiromo z Fox News który został wyemitowany w programie „Sunday Morning Futures” w niedzielę, dwa dni przed wydaniem jej wspomnień. Książka opowiada o jej poparciu dla aborcji i tego była legalna i dostępna w Stanach Zjednoczonych.

Bartiromo przeczytała na głos fragment książki, który trafił na pierwsze strony gazet w zeszłym tygodniu, w którym czytamy: „Konieczne jest zagwarantowanie kobietom autonomii w decydowaniu o swoich preferencjach dotyczących posiadania dzieci w oparciu o własne przekonania, bez interwencji lub nacisków ze strony rządu”. Zapytała byłą pierwszą damę, czy „rozmawiała o tym z prezydentem Trumpem” przed włączeniem tego do wspomnień.

„Tak”, odpowiedziała. „Znał moje stanowisko i przekonania od dnia, w którym się poznaliśmy, a ja wierzę w wolność jednostki. Chcę decydować o tym, co chcę robić ze swoim ciałem. Myślę, że nie chcę, aby rząd zajmował się moimi osobistymi sprawami”. (…)

Bartiromo zauważyła, że publikacja książki przypada na mniej niż miesiąc przed wyborami prezydenckimi w 2024 r., w których były prezydent Trump ma nadzieję wykorzystać poparcie ruchu pro-life, (…) w jego staraniach o powrót do Białego Domu.

Melania Trump podkreśliła, że ​​„to nie zostało napisane w ostatnim tygodniu ani w ostatnim miesiącu”, i że „to było moje przekonanie i jest moim przekonaniem, i chciałam umieścić je w książce, ponieważ chcę być autentyczna”.

Zapytana, jak jej zdaniem jej mąż i Partia Republikańska „poradzili sobie z tą kwestią”, była pierwsza dama powtórzyła, że ​​miała jego zgodę na zawarcie w książce jej poglądów na temat aborcji:

„Wiedział, że to będzie w książce. Pozwolił mi być tym, kim jestem, i pozwolił mi wierzyć w to, w co wierzę. Pozwolił mi być sobą”.

„Pozwoliłam mu być sobą” – dodała. „On ma inne przekonania i będzie robił to, w co wierzy”.

Autor: Ryan Foley

Źródło i cały artykuł na Christian Post