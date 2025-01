Mali: Chrześcijanie zmuszeni do płacenia podatku z powodu wiary

Chrześcijanie w regionie Mopti w Mali zostali wezwani przez islamskie grupy do płacenia islamskiego podatku od głowy (dżizja). Lokalnym liderom kościelnym zagrożono więzieniem i konfiskatą kościołów w przypadku nieuiszczenia opłaty. Tak znaczne kwoty są dla wielu prawie niemożliwe do zdobycia – chrześcijanie potrzebują naszego wsparcia modlitewnego.

„Nowa rzeczywistość” obala porządek państwowy

Zgodnie z informacjami katolickiej organizacji pomocowej „Kirche in Not” chrześcijanie w wiosce Douna-Pen w regionie Mopti muszą co miesiąc płacić 25 000 franków CFA (około 38 euro). To więcej niż połowa miesięcznego dochodu wielu rodzin. „Żyjemy w świeckim państwie, w którym takie praktyki nie powinny mieć miejsca; niestety staje się to naszą nową rzeczywistością” – powiedział jeden z chrześcijan. Lokalni informatorzy już w sierpniu przekazali Open Doors wiadomości o wprowadzeniu dżizji w malijskiej społeczności Dougouténé.

Dżizja jest częścią narastających prześladowań chrześcijan w regionie Sahelu. Świadczy o tym również przypadek z regionu Tillabéri na południowym zachodzie Nigru, który graniczy z Mali. W czerwcu bieżącego roku wszyscy mężczyźni powyżej 15. roku życia zostali tam wezwani do płacenia dżizji lub przejścia na islam. Mali od ponad dekady jest nękane przez islamskie powstania. Rząd wojskowy, który sprawuje władzę od 2021 r., od lat toczy walki z dżihadystyczną grupą „Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin” (JNIM).

Nie tylko w Mali, ale również w Burkina Faso, Nigrze i Nigerii islamscy terroryści dokonują zamachów na cywilów i siły rządowe. Grupy takie jak „Państwo Islamskie na Wielkiej Saharze” (ISGS), „Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej” (ISWAP) oraz powiązane z Al-Kaidą JNIM działają równolegle.

Doprowadzenie chrześcijan do ubóstwa

Eksperci, którzy rozmawiali z Open Doors, podejrzewają, że grupa obecnie wywierająca presję na chrześcijan w Mopti to mała jednostka działająca pod dowództwem JNIM. Analitycy bezpieczeństwa przewidują wzmocnienie współpracy pomiędzy grupami islamistycznymi.

Dżizja była również stosowana podczas okupacji Iraku i Syrii przez „Państwo Islamskie” (IS) w latach 2014–2017. Na Bliskim Wschodzie IS wykorzystywało dżizję jako narzędzie do zubożenia chrześcijańskich społeczności. Analitycy Open Doors sądzą, że znane przypadki z Mali nie są odosobnione. Stanowią część szerszego planu.

„Rodziny, które odmawiają płacenia lub nie są w stanie zapłacić, są wypędzane z ziemi – miejsc, gdzie się wychowały i spędziły całe życie” – mówi Jo Newhouse*, rzeczniczka Open Doors dla Afryki Subsaharyjskiej. Długoterminowe fizyczne i emocjonalne skutki są druzgocące.

Dżizja to tylko jeden z aspektów prześladowań chrześcijan w Mali. Przemoc doprowadziła do zamykania szkół, braku żywności, rekrutacji dzieci-żołnierzy oraz wypędzania chrześcijańskiej ludności, podczas gdy misjonarzom pracującym w Mali stale grożą porwania.

*Imię zmienione

Za Open Doors