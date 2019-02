Letitia Wright: podczas rozdania nagród „Myślę o sobie jako o Bożym dziecku”

Jedna z gwiazd filmu „Czarna Pantera” (Black Panther), hitu z 2018 roku, wygłosiła niezwykłą mowę pełną słów o wierze, gdy odbierała brytyjską nagrodę filmową. W niedzielę wieczorem, Letitia Wright, grająca Shuri w uwieńczonej szerokim sukcesem adaptacji Marvel Comics, otrzymała nagrodę „Rising Star” Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA).

„Myślę o sobie jako o Bożym dziecku i nie mogę tu wejść, nie dziękując Bogu” – śmiało oznajmiła Wright, stając na scenie. Następnie aktorka opowiedziała o swojej wcześniejszej walce z depresją, która uderzyła w czasie nagłego zastoju w jej karierze. Ujawniła jednak, że pomimo bólu, w trakcie tego koszmarnego okresu porażki, tym, co ostatecznie ją podtrzymało, była jej niezachwiana wiara w Jezusa.

„Kilka lat temu, znalazłam się w stanie głębokiej depresji i dosłownie chciałam zrezygnować z aktorstwa” – powiedziała. „Jedynym, co mnie z tego wyciągnęło, był Bóg, moje zaufanie, moja wiara i moja rodzina, a także email z BAFTA z zaproszeniem, bym wzięła udział w BAFTA Breakthrough Brits (program promocji młodych talentów)”.

„Pomyślałam: ‚Spróbuję jeszcze raz'” – dodała.

Wright, która stała się jedną z najbardziej pożądanych aktorek na świecie, zauważyła, że jej droga na szczyt „nie była sukcesem jak za pstryknięciem palcami”.

„Nadal nad sobą pracuję,” – dodała – „ale chcę podziękować Bogu, mojej rodzinie, mojemu zespołowi…”.

„Chcę podziękować wszystkim, którzy powiedzieli mi ‚tak’, którzy dali mi szansę i dostrzegli mój talent, dostrzegli to, co Bóg we mnie umieścił, i powiedzieli ‚tak'” – mówiła dalej Wright, po czym skierowała do młodych pełne wiary słowa zachęty:

„Chcę zachęcić młodych. Ale nie musisz młody, możesz być w dowolnym wieku, chcę cię zachęcić – każdego, kto przechodzi przez trudny czas… Bóg cię stworzył i jesteś ważny” – oznajmiła aktorka. „Może są tu wśród was tacy, którzy przechodzą przez trudny czas. Chcę was zachęcić, Bóg was kocha. Niech wasze światło zabłyśnie”.

„To tak wiele dla mnie znaczy, jesteście dla mnie inspiracją” – zakończyła Wright. „Wszyscy staliście się dla mnie ogromną inspiracją, niech Bóg was błogosławi, dziękuję, Jezu, dziękuję Ci, dziękuję”.

Co za zachęta! Życzymy Letitii wszystkiego najlepszego w nadchodzących latach.

Will Maule, Faithwire

źródło: CBN News