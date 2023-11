Uprowadzona Leah Sharibu potrzebuje naszej modlitwy

W zeszłym tygodniu wiele nigeryjskich serwisów informacyjnych podało, że Leah Sharibu „wyszła ponownie za mąż”. Leah została uprowadzona przez islamistów z Boko Haram w 2018 roku i jako jedyna z grupy dziewcząt nie została uwolniona przez porywaczy, ponieważ odmówiła wyrzeczenia się wiary w Jezusa Chrystusa.

Matka Leah, Rebecca, od ponad pięciu lat żyje w niepewności, nie ma żadnych wiarygodnych informacji o losie swojej córki.

Leah nie nawiązała kontaktu z rodziną

Na wiadomość, że ich córka po raz drugi poślubiła islamskiego dowódcę, rodzice Leah zareagowali niedowierzaniem i smutkiem. Od czasu uprowadzenia Leah i ponad 100 innych uczennic w Dapchi, w stanie Yobe, w lutym 2018 r., spekulacje i plotki na temat chrześcijanki, która odmówiła wyparcia się swojej wiary i z tego powodu nadal przebywa w niewoli, nie ustają. Jedna z plotek mówiła, że Leah została wydana za mąż za przywódcę grupy o imieniu Abdulrahman i rzekomo ma z nim dwoje dzieci.

W rozmowie z lokalnymi partnerami Open Doors matka Leah powiedziała, że „nie wierzy w żadne informacje na temat jej córki, ponieważ nie słyszała jej głosu ani nie widziała jej na żadnym nagraniu”. Z tego powodu rodzina odrzuciła doniesienia jako bezpodstawne.

„Bóg jest źródłem naszej siły”

W raporcie z 28 września na stronie Sahara Reporters dr Gloria Puldu, rzecznik rodziców Leah i prezes Fundacji Leah, powiedziała w oświadczeniu na temat plotek: „Ostatnie doniesienia o Leah Sharibu […] są niejasne i budzą smutek. Te niejasne doniesienia powstały na podstawie bezpodstawnych plotek i skąpych informacji na temat miejsca pobytu Leah. Informacje pochodzą od osób zwolnionych lub zbiegłych z niewoli, które utrzymują, jakoby Leah była mężatką i urodziła dwoje dzieci. Nie ma żadnych zdjęć ani nagrań audio lub wideo. W najlepszym razie doniesienia oparte są na jej wieku i fakcie przebywania w niewoli”.

„Módlmy się za nią, aby Bóg ją ocalił” – powiedziała niedawno matka Leah. „Bóg jest źródłem naszej siły we wszystkim, co robimy ….. Proszę was, abyście nadal modlili się za Leah rano i wieczorem, tak jak robiliście to w przeszłości, ponieważ wiem, że pewnego dnia Bóg odpowie i uratuje moją córkę” – powiedziała.

Prosimy, módl się za Leah i inne osoby uprowadzone w Nigerii:

Módl się, aby Jezus chronił Leah, aby umacniał ją w wierze i aby używał jej jako odważnego świadka w miejscu, gdzie obecnie przebywa.

Módl się za rodzinę Leah, a zwłaszcza za jej rodziców: aby doświadczyli Bożego pocieszenia; aby Bóg obdarzył ich pokojem i pogodą ducha.

Módl się za wszystkich uprowadzonych, aby również oni doświadczyli Bożej bliskości i mogli wrócić do swoich domów i rodzin.

Módl się za porywaczy, aby Jezus przemienił ich serca, aby odwrócili się od złych uczynków.

za Open Doors, Polska