Kolumbia: Rebelianci rekrutują dzieci

Północno-wschodnia Kolumbia jest jednym z najbardziej brutalnych regionów w kraju. Rządzą tu kartele i rebelianci. Chrześcijanie mieszkający w tym regionie często stają się ofiarą ich ataków. Sytuacja jest szczególnie niebezpieczna dla dzieci i młodzieży. Podczas wizyty nasz zespół spotkał Danielę*, która angażuje się w pracę z młodymi ludźmi – ryzykując przy tym życiem.

Strach, bieda i kuszące oferty

„W nocy słyszeliśmy strzały. Liderzy kościołów zostali ostrzeżeni w ulotkach, aby nie zbierali datków na kościoły. Strach wśród braci i sióstr był namacalny” – wspomina Pedro*, członek zespołu Open Doors Kolumbia, który odwiedził ten region.

Wielu ludzi żyje tu w ubóstwie; niektórzy mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Rebelianci wykorzystują ich trudną sytuację, rekrutując nowych członków. Chrześcijanie zauważyli, że partyzanci zmienili taktykę rekrutacji: W przeszłości młodzi ludzie byli porywani siłą. Teraz wabieni są obietnicami dużych pieniędzy, władzy, broni, ubrań i motocykli.

„Są dzieci, które nie jedzą śniadań i nie chodzą do szkoły” – powiedziały nam chrześcijanki z jednej ze społeczności, wyjaśniając ubóstwo ludności. „Niektóre matki sprzedają nawet swoje córki członkom grup przestępczych, nie zdając sobie sprawy, że są wykorzystywane seksualnie”.

Pablo*, lider lokalnej wspólnoty, poprosił nasz zespół o modlitwę za jego syna. On również jest nękany przez nielegalną grupę z kuszącymi ofertami. „Pomimo naszej ciężkiej pracy, ledwo wiążemy koniec z końcem, co sprawia, że te oferty są tak kuszące” – mówi. „Obawiam się, że mój syn zostanie porwany, jeśli odmówi – tak jak stało się to w przypadku innych osób”.

Zaangażowanie na rzecz dzieci i młodzieży

Daniela* jest młodą chrześcijanką z tego samego miasta. Opisuje, jak niektórzy rodzice zabierają swoje dzieci ze szkoły i zamiast tego wysyłają je do pracy na nielegalnych plantacjach. „Dzieci zarabiają w ten sposób pieniądze i tracą zainteresowanie szkołą. Nastolatki kontynuują nielegalną działalność i dystansują się od edukacji i kościoła” – mówi.

W 2023 r. Open Doors przeprowadziła w tym regionie szkolenie z zakresu rozwoju wspólnot. Była to odpowiedź na modlitwy kościoła o pomoc w pracy z dziećmi i kobietami. Daniela poczuła, że została powołana do pomocy dzieciom i młodzieży w kościele i poza kościołem. Uczyła dzieci czytać i pisać oraz organizowała wydarzenia sportowe i kulturalne, aby zaoferować alternatywę dla przemocy i pokusy szybkiego zarobku. Podczas lekcji pisania i czytania Daniela zwraca także uwagę uczniów na to, czym jest podążanie za Jezusem. Do tej pory w kursach wzięło udział 500 dzieci i nastolatków; Daniela pomaga także wykorzystywanym i ciężarnym dziewczętom oraz doradza rodzicom, którzy mają kłopoty z dziećmi. Szkoli kobiety w zakresie przedsiębiorczości i możliwości założenia własnej działalności generującej dochód.

„Motywują mnie dwie rzeczy: przekonanie, że Bóg mnie powołał i pragnienie pozostania Mu wierną – mojemu orędownikowi, towarzyszowi, pocieszycielowi i przyjacielowi” – wyjaśnia Daniela.

Działalność Danieli naraża ją na znaczne ryzyko. W ubiegłym roku otrzymała pięć gróźb śmierci, co zmusiło ją do tymczasowego opuszczenia okolicy, w której mieszka.

Nasz zespół w Kolumbii wspiera ludzi takich jak Daniela, którzy nie pozwalają, aby ryzyko zachwiało ich nadzieją i z oddaniem służą dzieciom i młodzieży w swoich wspólnotach.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska