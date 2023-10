Kenia: Została chrześcijanką i mąż zagroził, że ją zabije

W 2019 roku Rael uciekła od męża z sześciorgiem z ich ośmiorga dzieci. Mąż dowiedział się, że Rael została chrześcijanką i zagroził, że ją zabije. Rael przeżyła ciężkie chwile, ale w ogromnych wyzwaniach doświadczyła również Bożego zaopatrzenia. Do dziś jest pełna wdzięczności za Bożą opiekę i modlitwy chrześcijan na świecie.

„Proszę, módlcie się, aby Bóg nadal mi błogosławił i abym mogła dobrze wychować moje dzieci!”

Spotkanie z Jezusem

Kiedy 40-letnia Rael usłyszała Ewangelię po raz pierwszy w 2018 roku, była głęboko poruszona. Po tym, jak Jezus ukazał się jej we śnie, postanowiła pójść za Nim i odwrócić się od islamu. Przez wiele miesięcy potajemnie uczęszczała na nabożeństwa do pobliskiego kościoła. Od czasu do czasu zabierała ze sobą swoje dzieci. Aż pewnego dnia dowiedział się o tym jej mąż. W złości zagroził żonie, że ktoś straci życie, jeśli ona nadal będzie podążać za Chrystusem. Nieco później jedna z córek zauważyła, jak jej ojciec chodzi wściekły po domu z nożem w ręku. Zagroził jej, że albo wyrzeknie się matki, albo zginie. Córce udało się uciec i natychmiast ostrzegła matkę. Rael uciekła z domu wraz z szóstką najmłodszych dzieci. Wiedziała, że nigdy nie wróci do tego miejsca ani do swojego dawnego życia.

„Co Bóg obiecał, to spełnił!”

Po tygodniu spędzonym na ulicy ktoś zlitował się nad siedmiorgiem uciekinierów i zaoferował im prosty pokój. Brakowało im jednak najbardziej podstawowych rzeczy: nie mieli mebli, pościeli, brakowało im jedzenia. Do spania rozkładali na podłodze ubrania, które nie chroniły ich przed nocnym chłodem. Z powodu trudnych warunków i ogromnego obciążenia Rael zachorowała.

Pracownicy Open Doors poznali Rael w grudniu 2021 roku i zaoferowali jej wsparcie. Wspomina: „Doszłam do momentu, w którym byłam zmęczona i wołałam do Boga: Panie, pomóż mi! A On mi pomógł. Trzymał mnie za rękę i dał mi przyjaciół. Kiedy was poznałam, kupiliście nam materace, daliście jedzenie, opłaciliście czynsz! Od tego czasu moje życie posuwa się naprzód. Bóg pomógł mi przez was. To, co obiecał, spełnił” – mówi z wdzięcznością.

Młodsze dzieci Rael nadal chodzą do szkoły. Ona sama zarabia teraz, sprzedając chleb na lokalnym rynku i przechodzi dodatkowe szkolenia, aby jeszcze lepiej prowadzić swój biznes. Ma jednak problemy z nerkami, przez co często puchną jej nogi.

„Pamiętajcie o mnie w modlitwie, aby Bóg nadal mi błogosławił i abym mogła dobrze wychować moje dzieci. Chciałabym opowiedzieć innym o tym, od czego Bóg mnie uwolnił; niech On błogosławi także was!” – mówi samotna matka.

Nie ma spotkania, na którym Rael nie wyraziłaby wdzięczności wszystkim chrześcijanom, którzy modlą się za nią i umożliwili jej pomoc.

Prosimy, módl się za Rael i jej dzieci:

Módl się, aby Jezus chronił Rael i jej dzieci oraz aby nadal doświadczali Jego zaopatrzenia we wszystkich sferach życia.

Módl się o zdrowie dla Rael i powodzenie w prowadzeniu biznesu.

Módl się za wszystkie samotne matki i ich dzieci, których jest wiele w tym rejonie świata, aby poprzez Kościół Jezusa doświadczyły Boga jako Ojca i Żywiciela.

Módl się za męża i dwójkę najstarszych dzieci Rael, aby oni również poznali Jezusa i uwierzyli w Niego.

za Open Doors, Polska