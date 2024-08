Korea Północna: Kara śmierci za posiadanie chrześcijańskich publikacji

W połowie czerwca Rada Bezpieczeństwa ONZ omawiała temat masowego ucisku ludzi i łamaniu praw człowieka w Korei Północnej. W tym samym miesiącu okazało się również, że dwóch młodych ludzi w tym kraju zostało skazanych odpowiednio na 15 lat ciężkich robót i dożywocie za nielegalne posiadanie i rozpowszechnianie południowokoreańskiej muzyki pop. Tłem dla tych surowych wyroków jest zaostrzenie północnokoreańskich przepisów dotyczących posiadania zagranicznych treści publikowanych w różnych formach, np. muzyki, filmów, książek.

Surowsze prawo za posiadanie „nielegalnych materiałów”

Simon Lee*, koordynator Open Doors w Korei Północnej, wyjaśnia: „Ostatnio Korea Północna rozszerzyła przepisy dotyczące posiadania zagranicznych publikacji i zaostrzyła kary. Istnieją również specjalne przepisy dotyczące posiadania lub dystrybucji »przesądnych materiałów« – czyli Biblii i materiałów chrześcijańskich”.

Odnosząc się do wyroku skazującego młodych ludzi, Lee dodaje: „Ta nieludzka kara pokazuje, że Kim Dzong Un poważnie traktuje ściganie ludzi, którzy posiadają tak zwane »nielegalne materiały«”. Prosi: „Módlcie się za tych nastolatków, aby zdołali przetrwać więzienie. I módlcie się, aby chrześcijanie, którzy posiadają »nielegalne materiały«, nie zostali zatrzymani i aby Korea Północna stała się wolnym krajem. Wszyscy w kraju są uciskani, ale chrześcijanie są uważani za wrogów państwa” – powiedział Lee.

Pociski i ucisk zamiast żywności i wolności

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Korei Północnej kilku mówców podkreśliło trudną sytuację mieszkańców Korei Północnej, którzy są poddawani najcięższym represjom. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, Volker Türk, skomentował niedawno zaostrzony zakaz dla zagranicznych mediów: „Ludziom w Korei Północnej grozi się śmiercią tylko dlatego, że oglądają lub udostępniają zagraniczny program telewizyjny”. Mówił także o przymusowej pracy więźniów i oświadczył, że w 2025 r. przedstawi kompleksowy raport na temat sytuacji praw człowieka w kraju na wniosek Rady Praw Człowieka.

Gymhyok Kim, który uciekł do Korei Południowej, opisał to, co nazwał „straszną prawdą” o swoim kraju: polityczne obozy więzienne, śmierć głodową i ludzi ryzykujących życie, aby uciec. Ostro skrytykował arbitralne aresztowania, tortury, publiczne egzekucje i pracę przymusową, ale także fakt, że Korea Północna dużo inwestuje w wojsko, ale ignoruje swoją odpowiedzialność za zaopatrzenie ludności. „Gdyby promowali gospodarkę, zamiast rozwijać pociski rakietowe, żaden Koreańczyk by nie głodował”.

Korea Północna zajmuje pierwsze miejsce w Światowym Indeksie Prześladowań. Módlmy się za chrześcijan w tym kraju, a zwłaszcza za chrześcijan w obozach pracy.

*Imię zmienione

Za Open Doors, Polska