Jerozolima. Nowa biografia starego miasta – Matthew Teller

Poza głównym szlakiem, z dala od hałaśliwego tłumu zwiedzających, którzy pielgrzymują do najważniejszych punktów kultu religijnego, odnaleźć można to, co tak naprawdę jest jądrem Jerozolimy. Esencją miasta przesiąkniętego historią i naznaczonego skomplikowaną teraźniejszością.

Matthew Teller w swojej biografii tego miejsca przedstawia palestyńskie i żydowskie społeczności Starego Miasta, zwraca uwagę na jego indyjskie i afrykańskie wspólnoty, na kulturę grecką, ormiańską i syryjską, a także ubogie rodziny romskie i mistyków sufickich. Omawia źródła świętości Jerozolimy i idee – często zaskakująco świeckie – które ukształtowały życie w jej murach. Oddaje głos ludziom należącym do tego miejsca. Poprzez spojrzenie w odległą przeszłość i polityczną teraźniejszość, odkrywa głębię i kulturową różnorodność serca Jerozolimy.

Fenomen. Teller zręcznie splata historię, politykę oraz doświadczenie, aby zaoferować wielowymiarowy klejnot, olśniewający i precyzyjnie oszlifowany. Często filozofuje, a jego praca rezonuje poza fizycznymi granicami miasta i jego najbardziej widocznymi cechami – okupacją i zorganizowaną religią. Ta książka jest równocześnie uniwersalna i intymna, zarazem przyjemna i przejmująca.

– Massoud Hayoun, autor, When We Were Arabs: A Jewish Family’s Forgotten History

Matthew Teller przedstawia obraz Jerozolimy pełniejszy, niż jakiekolwiek inne opracowanie. Jego opisowy język i osobiste doświadczenia malują wyraźny i czuły portret miasta. Jerozolima. Nowa biografia starego miasta to niezbędny dodatek do podróżniczych lektur, bez względu na to, czy było się w Jerozolimie, czy nie.

– Pam Mandel, autorka, The Same River Twice

Liryczna i magnetyczna książka, bogata oraz intensywnie sugestywna (z odrobiną kuminu), w której autor dzieli się swoją trwającą całe życie obsesją na punkcie jednego z najskrupulatniej opisanych i jednocześnie najbardziej niezrozumianych miast na ziemi. To nie jest kolejna biografia, ale o wiele ważniejsza książka, mówiąca o ludzkich wątkach splatających się w tkaninę nowej Jerozolimy.

– Louisa Waugh, autorka Hearing Birds Fly oraz działaczka humanitarna

Dane książki:

Oprawa twarda

Wydanie: I

ISBN: 978-83-240-7758-8

EAN: 9788324077588

Liczba stron: 416

Wydawnictwo: Znak Koncept

Format: 15.5×23.5cm

Cena detaliczna: 79,99 zł

Tłumaczenie: Anna Halbersztat, Katarzyna Makaruk

Rok wydania: 2024