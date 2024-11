Indie: Sąd Najwyższy Indii przychyla się do stanowiska chrześcijan

27 września Sąd Najwyższy Indii unieważnił decyzję wydaną przez Sąd Najwyższy stanu Uttar Pradesh, którego sędzia wygłosił kontrowersyjne oświadczenia w związku z wnioskiem o zwolnienie za kaucją uwięzionego chrześcijanina. Incydent ten wywołał duże zaniepokojenie wśród wyznawców religii mniejszościowych. Teraz, wraz z uprawomocnieniem się wyroku, kontrowersyjne wypowiedzi sędziego również zostały anulowane.

Sędzia nawołuje do zakazania spotkań wspólnotom chrześcijańskim

Wydarzenia, które doprowadziły do wydania wyroku z 27 września, rozpoczęły się od aresztowania Kailasha, chrześcijanina z dystryktu Hamirpur w stanie Uttar Pradesh. Został on zatrzymany 23 grudnia 2023 r. podczas spotkania modlitewnego, które prowadził. Podstawą było oskarżenie o naruszenie paragrafu 3 i 5 (1) stanowej ustawy o przeciwdziałaniu konwersji. Ustawa ta zabrania nakłaniania do zmiany religii za pomocą przymusu lub oszustwa. Jednocześnie zobowiązuje osoby, które chcą przejść na inną religię, do poinformowania właściwego sędziego okręgowego o takiej decyzji z 60-dniowym wyprzedzeniem.

Po aresztowaniu Kailash złożył wniosek o zwolnienie za kaucją. Gdy ten został odrzucony przez sąd okręgowy, Kailash odwołał się do Sądu Najwyższego Uttar Pradesh. Rozprawa odbyła się 1 lipca 2024 r. pod przewodnictwem sędziego Rohita Ranjana Agarwala i zakończyła się odrzuceniem wniosku o zwolnienie za kaucją. Sędzia przewodniczący wygłosił kontrowersyjne stwierdzenia: jeśli nielegalne konwersje religijne będą tolerowane, „większość populacji kraju może ostatecznie stać się mniejszością”. Agarwal zasugerował, że „zgromadzenia religijne, na których odbywają się konwersje, powinny zostać natychmiast zatrzymane, aby zapobiec zmianie religii przez obywateli”. Stwierdzenia te wywołały duże zaniepokojenie wśród chrześcijan, między innymi ze względu na ewentualne przyszłe konsekwencje dla wielu wspólnot chrześcijańskich.

Wyrok „ogromną ulgą” dla chrześcijan

Po odrzuceniu wniosku o zwolnienie za kaucją Kailash zwrócił się do Sądu Najwyższego Indii. 27 sierpnia 2024 r. sąd, któremu przewodniczyli prezes sądu Dhananjaya Yeshwant Chandrachud i sędzia Manoj Mishra, przychylił się do wniosku Kailasha o zwolnienie za kaucją. Kailash złożył jednak petycję rewizyjną, w której wyjaśnił poważne konsekwencje, jakie wypowiedzi sędziego Agarwala mogą mieć dla mniejszości religijnych. 27 września 2024 r. Sąd Najwyższy wydał następnie dyrektywę stwierdzającą, że uwagi sędziego Agarwala były „niepotrzebne” i „niewłaściwe” w kontekście rozprawy o zwolnienie za kaucją. Sąd Najwyższy nakazał również usunięcie tych uwag z akt sądowych i podkreślił, że nie powinny być one cytowane przez prawników ani sądy w przyszłych sprawach.

Vishnu Reddy*, lokalny partner Open Doors, postrzega ten wyrok jako ważny krok naprzód. „W Uttar Pradesh i innych północnych stanach rozpatrywane są obecnie liczne wnioski o zwolnienie za kaucją. Gdyby uwagi sądu wyższej instancji pozostały w protokole, mogłyby posłużyć jako precedens dla sądów niższej czy wyższej instancji. Utrudniłoby to oskarżonym uzyskanie kaucji. Anulowanie tych uwag jest ogromną ulgą. Dziękujemy Bogu za ten wynik!”.

Tak zwane przepisy antykonwersyjne obowiązują obecnie w dwunastu indyjskich stanach, co wiąże się z wysokim ryzykiem dla mieszkających tam chrześcijan – zwłaszcza tych, którzy dzielą się Ewangelią z niechrześcijanami.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Indie zajmują 11. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę.

*Imię zostało zmienione

za Open Doors, Polska