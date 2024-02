Hiob. Miłość pośród popiołów – Mesu Andrews

Dina skierowała wzrok w stronę Hioba.

Pamiętaj swe własne słowa, przyjacielu. – Jej głos drżał. – „Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie błogosławione imię Pańskie.”

Tamtej nocy cierpiałeś z powodu tragedii, lecz twoje łzy były aktem poddania.

Spojrzała mu głęboko w oczy.

Wierzę, że gdy powierzamy Bogu nasze łzy, składamy Mu największą z ofiar.

Po śmierci ukochanego dziadka Izaaka, Dina musi wypełnić ostatnie życzenie zmarłego – wyruszyć do miasta Us i poślubić syna Hioba. Tymczasem Hioba dotykają niewyobrażalne nieszczęścia – stracił zdrowie, najbliższych, cały dorobek swojego życia; Dina jednak nie opuszcza go.

Jak wyglądało życie Hioba przed tragedią?

Co myślał, gdy jego świat walił się wokół niego?

A jak wyglądało życie po tym, gdy Bóg przywrócił mu bogactwo, zdrowie i rodzinę?

Opowieść o miłości i przebaczeniu – o cierpieniu i wytrwałej wierze.

Mesu Andrews – tworzy własną, pełną uczuć i zamętów, wersję opowieści o Hiobie. Łącząc historię bohatera z członkami plemienia braci Ezawa i Jakuba, autorka budzi do życia tę znaną biblijną historię o cierpieniu i wytrwałej wierze, wzbogacając ją o romans.

Dane książki (audiobooka)

Tytuł: Hiob Miłość pośród popiołów

Autor: Mesu Andrews

Seria: Skarby Jego miłości (cz.1)

Audiobook CD/MP3

Czas: h 11 50 min 6 sek

Czyta Marcin Popczyński

Wydawca: Bogulandia