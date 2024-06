Egipt: Domy i firmy chrześcijan spalone

Późnym wieczorem 23 kwietnia islamscy bojownicy podpalili kilka domów i sklepów należących do koptyjskich chrześcijan w wiosce Al-Fawakher, która znajduje się w południowej prowincji Egiptu Minya. Chociaż napastnicy próbowali uniemożliwić mieszkańcom opuszczenie płonących domów, na szczęście nie odnotowano żadnych ofiar śmiertelnych.

Uważa się, że napad mógł być spowodowany planami budowy nowego kościoła w wiosce. Miejscowi chrześcijanie otrzymali pozwolenie na budowę nowego miejsca kultu, ale następnie zaczęli otrzymywać groźby od sprzeciwiających się temu członków lokalnej społeczności. Mimo że groźby zostały zgłoszone władzom (które obiecały zapewnić ochronę), chrześcijanie nie otrzymali żadnej pomocy podczas napadu, a siły bezpieczeństwa przybyły dopiero, kiedy on się już zakończył. W związku z incydentem dokonano aresztowań, ale według ostatnich doniesień policja nie wydała oficjalnego oświadczenia.

Pamiętajmy w modlitwie o wielu chrześcijanach w tej wiosce, którzy są teraz bezdomni i/lub bez źródła dochodu, prosząc Boga, aby napełnił ich swoim pokojem i zaspokoił ich codzienne potrzeby – w tym takie jak ochrona i zachęta. Niech Jego Duch Święty przekona bojowników odpowiedzialnych za ten brutalny atak, pobudzając ich serca do pokuty i oddania życia w wierze Jezusowi. Ponadto módlmy się, aby nasi chrześcijańscy bracia i siostry w Egipcie odpowiedzieli na opozycję w sposób podobny do Chrystusa – służąc jako świadectwo Jego miłości, miłosierdzia i łaski dla członków społeczności, którzy stoją przeciwko nim – co doprowadzi do złagodzenia napięć i kultywowania harmonijnych relacji między wszystkimi mieszkańcami wioski.

Źródło: VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan