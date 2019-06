Co każdy profesjonalny sprzedawca wiedzieć powinien? – Zig Ziglar

Zadajemy sobie pytanie: jak przekonywać? A odpowiedź brzmi: nie przez namawianie, lecz przez zadawanie pytań.Spora część książki dotyczy właśnie zadawania pytań, z naciskiem na słuchanie odpowiedzi.Tak znana postać jaką jest Chrystus potrafił wspaniale przekonywać.Odpowiadał pytaniem lub przypowieścią.

Drugie ważne przesłanie książki dotyczy wagi uczciwości w karierze handlowca.Dzięki niej człowiek robi dobre rzeczy, nie obciążając się jakimkolwiek poczuciem winy.Ponadto dzięki uczciwości i rzetelności człowiek niczego się nie boi, bo nie ma nic do ukrycia.A bez strachu i poczucia winy osiąga wolność, aby być takim, jakim stworzył go Bóg.

Nauczysz się sztuki perswazji.

O książce jeszcze kilka słów

Mistrz motywacji Zig Ziglar przedstawia fundamentalne zasady sprzedaży.

Nie musisz bezczynnie czekać na to, co będzie. Dysponujesz siłą, aby wpływać na rozwój wydarzeń! Ta książka opisuje, w jaki sposób przekonywać ludzi skutecznie i bardziej etycznie. Odkryjesz także, iż mało rzeczy na świecie sprawia taką satysfakcję, jak możność oszczędzenia komuś czasu, pieniędzy i frustracji za pomocą towarów i produktów, które masz do zaoferowania.

Autor bestsellerowych książek motywacyjnych Zig Ziglar odwołuje się do własnego doświadczenia, aby pokazać, w jaki sposób:

Pracować jako handlowiec mądrzej, a nie ciężej

Dbać nie tylko o obsługę Klienta, ale i o jego satysfakcję

Rozpoznawać potrzeby i sposoby, jakimi Twoje produkty mogą je zaspokoić

Sprzedawać według planu, a nie od przypadku do przypadku

Częściej finalizować transakcje

Panować nad swoim czasem i życiem

Szlifować profesjonalne umiejętności perswazji

Przezwyciężać niechęć do składania propozycji handlowych i samego sprzedawania

Dowiesz się, jak dbać o rozwój swojej kariery handlowej przed transakcją, w trakcie jej zawierania i po sfinalizowaniu. Dzięki takim umiejętnościom rozkręcisz stabilny biznes, osiągniesz życiową satysfakcję, a Twoja kariera profesjonalnego sprzedawcy będzie wywierać pozytywny wpływ na świat.

