Chrześcijanie zabici po tym, jak zostali siłą wyciągnięci z autobusu

5 czerwca autobus jadący autostradą z Damaturu do Biu, został zatrzymany przez grupę uzbrojonych mężczyzn w pobliżu wioski Kamuya, która znajduje się na granicy stanów Yobe i Borno. Terroryści, uważani za członków Boko Haram, zatrzymali czterech pasażerów, którzy byli chrześcijanami, a reszcie podróżnych pozwolili odjechać.

Ciała trzech młodych chrześcijan zostały później odnalezione w stanie wskazującym na to, że zostali zastrzeleni przez napastników. Jak dotąd stan i miejsce pobytu czwartego pasażera pozostają nieznane, natomiast zdjęcia z miejsca zabójstwa krążą w mediach społecznościowych. Nie są to potwierdzone informacje, ale mówi się, że porywacze skontaktowali się z rodzicami ofiar przed dokonaniem zabójstwa, co mogłoby oznaczać, że nie był to przypadkowy napad, lecz został dużo wcześniej zaplanowany.

Módlmy się za rodziny i przyjaciół zabitych młodych mężczyzn, którzy opłakują tragiczną stratę tych cennych istnień. Niech wszyscy pogrążeni w żałobie odczuwają namacalnie pocieszającą obecność Pana i pewność, że ich bliscy są wiecznie zbawieni. Módlmy się również, aby uprowadzony chrześcijanin, który wciąż jest zaginiony, był chroniony przez Boga i został jak najszybciej uwolniony z niewoli, by bezpiecznie dołączyć do pogrążonych w rozpaczy członków rodziny. Nie ustawajmy w modlitwach o ratunek dla wielu innych niewinnych Nigeryjczyków, którzy zostali porwani przez islamskich bojowników i nadal pozostają zaginieni. Gdy uprowadzone ofiary z niecierpliwością oczekują wyzwolenia z niewoli, niech będą chronione, wzmacniane i cudownie zachęcane przez Pana.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan