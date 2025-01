Chrześcijanie na całym świecie zmuszani do nielegalnych zgromadzeń

76 lat po podpisaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wiele przypadków łamania praw człowieka jest niezauważana. Dotyczy to w szczególności prawa do wolności wyznania i prawa do wolności zgromadzeń. W Afganistanie od wielu lat nie istnieje ani jeden kościół. Sytuacja protestanckich chrześcijan w Algierii jest niewiele lepsza. Po licznych zamknięciach kościołów pozostał tam tylko jeden oficjalnie dostępny budynek kościelny. W Rwandzie władze zamknęły ponad 4000 kościołów w ciągu zaledwie kilku tygodni od sierpnia tego roku. A chiński reżim zamknął ponad 10 000 kościołów w okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2024 (od października 2022 r. do września 2023 r.).

Przepisy ograniczają prawa chrześcijan

W wielu krajach chrześcijanie cierpią z powodu wysokiego poziomu przemocy, która przejawia się również niszczeniem kościołów. Takie ataki są zazwyczaj jednogłośnie potępiane. Jeśli jednak kościoły są zamykane z powodu naruszenia prawa, początkowo wydaje się, że jest to zwykły środek regulacyjny stosowany przez władze państwa.

Przykład Chin pokazuje, jak tysiące kościołów można zamknąć niemal „po cichu”. Podczas pandemii Covid-19 wszystkie zgromadzenia publiczne zostały zakazane, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się infekcji. Pod koniec pandemii tysiące wcześniej tolerowanych, choć oficjalnie nielegalnych, kościołów domowych nie zostało ponownie otwartych. Niektóre z tych kościołów liczyły po kilkuset członków.

W Rwandzie, w której 96% społeczeństwa to chrześcijanie, rząd przyjął w 2018 r. szereg ustaw mających na celu zreformowania sektora kościelnego. Jednak po kilku falach zamykania kościołów obserwatorzy uważają przepisy za nieproporcjonalne i podejrzewają, że za działaniami rządu kryją się inne motywy.

Rządy krajów Azji Środkowej, takich jak Kirgistan i Kazachstan, również stawiają przeszkody prawne, które niezwykle utrudniają zwłaszcza mniejszym kongregacjom organizowanie wspólnych nabożeństw. Często podawanym uzasadnieniem jest walka z ekstremizmem religijnym, ale w rezultacie wiele wspólnot religijnych cierpi z powodu poważnych naruszeń wolności przekonań i zgromadzeń.

za Open Doors, Polska